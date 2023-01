Les législateurs américains lancent un avertissement au département d’État

Les représentants de la Chambre promettent des mesures obligatoires s’ils n’ont pas accès aux informations sur le retrait précipité de l’Afghanistan

Le Département d’État américain doit se conformer aux demandes du Congrès de fournir des documents sur le retrait chaotique d’Afghanistan ou faire face à un processus obligatoire, a déclaré le nouveau président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre dans une lettre.

Le représentant Michael McCaul a exigé une longue liste de documents et des réponses à des questions spécifiques du secrétaire d’État Antony Blinken. La lettre de dix pages datée de jeudi réitère son intérêt pour les documents et vante sa nouvelle autorité en tant que chef de l’organe de surveillance de la chambre majoritaire du GOP.

Il a appelé les précédents refus de ses demandes par l’administration du président Joe Biden “absurde et honteux” et juré que le comité “utilisera les autorités à sa disposition pour faire respecter” La version.

Les questions qu’il a posées couvrent les détails des évaluations du département sur les ramifications potentielles du retrait des troupes de l’OTAN d’Afghanistan, le processus lui-même et l’état du pays par la suite. Il a également demandé un compte rendu des contacts de Washington avec les talibans, qui ont repris le contrôle de l’Afghanistan au milieu du retrait dirigé par les États-Unis.

Lire la suite Pourquoi la Chine a conclu un accord énergétique de 540 millions de dollars avec les talibans

Les demandes font suite à la visite de McCaul mercredi à Foggy Bottom dans ses nouvelles fonctions. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a convoqué la réunion du législateur avec Blinken et d’autres employés “vraiment constructif” mais a refusé de commenter son intérêt pour l’Afghanistan.

Blinker “croit profondément” en gagnant le soutien bipartisan au Congrès, a déclaré Price aux journalistes lors d’un briefing quotidien. Le corps législatif a les fonctions importantes d’autorisation, d’appropriation et de contrôle, a-t-il ajouté, et les gens du département d’État « croire à l’utilité, à la nécessité de chacune de ces fonctions.

Les États-Unis et leurs alliés se sont retirés d’Afghanistan en août 2021, après deux décennies de présence militaire. L’OTAN a envahi le pays en 2001 et a renversé le gouvernement taliban, invoquant son refus de capturer et de livrer le chef d’Al-Qaïda Oussama Ben Laden.