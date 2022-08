Les législateurs américains font un dernier effort pour réformer les lois sur le cannabis avant la mi-mandat de novembre

WASHINGTON –

Le projet de loi surprise sur les dépenses climatiques n’est pas le seul projet de loi phare du Sénat américain qui retient beaucoup l’attention des Canadiens.

Les législateurs américains envisagent également un effort global pour légaliser la marijuana, que l’industrie légale du cannabis au nord de la frontière aimerait voir devenir loi.

Les observateurs ne retiennent pas leur souffle que la Loi sur l’autorisation et l’opportunité du cannabis, que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a présentée la semaine dernière, ira aussi loin.

Mais David Culver, vice-président des relations gouvernementales mondiales pour Canopy Growth Corp., basée en Ontario, affirme que le projet de loi est une étape importante pour d’autres raisons.

Culver dit que tant que les législateurs américains sont prêts à continuer à faire pression pour la légalisation, l’effort finira par faire des progrès, même si ce n’est que petit à petit.

Il dit que plusieurs autres projets de loi bipartites plus petits qui adoptent une approche fragmentaire de la légalisation ont de bien meilleures chances d’être adoptés avant les élections de mi-mandat en novembre.

“Il s’agit d’un projet de loi historique dans la mesure où il s’agit du premier du genre au Sénat américain”, a déclaré Culver dans une interview.

“Maintenant que cette pièce est là, elle libère le Sénat pour vraiment travailler sur une législation bipartite, et je pense que cela pourrait être fait avant les élections de mi-mandat.”

Le premier et le plus important est le projet de loi connu sous le nom de SAFE Banking Act, qui éliminerait les obstacles financiers et réglementaires les plus importants qui empêchent les entreprises opérant dans les États où le cannabis est légal de se développer sur les marchés nationaux.

Introduite à la Chambre des représentants en 2019, la loi SAFE (Secure and Fair Enforcement) permettrait aux banques, coopératives de crédit et autres institutions de fournir des services financiers aux opérations liées au cannabis sans enfreindre les règles fédérales.

Un autre projet de loi visant à réduire les sanctions financières et les formalités administratives, la loi sur les prêts et les investissements en capital pour les entreprises de marijuana, ou CLIMB, couvrirait un plus large éventail de fournisseurs de services, y compris les consultants en gestion, les assureurs, les agences de publicité et les sociétés informatiques, et permettrait également aux sociétés de cannabis rejoindre les bourses de valeurs américaines.

La loi bipartite HOPE (Harnessing Opportunities by Pursuing Expungement), coparrainée par le représentant républicain de l’Ohio Dave Joyce et la représentante progressiste de New York Alexandria Ocasio-Cortez, fournirait des fonds fédéraux pour aider à rationaliser les efforts des États pour supprimer les infractions liées au cannabis.

Le Congrès explore également des moyens de permettre à la US Small Business Administration de fournir des prêts participatifs et d’autres soutiens fédéraux aux entreprises opérant sur des marchés d’État légalisés, ainsi que de nouvelles lois permettant aux vétérans militaires d’utiliser du cannabis pour traiter les symptômes du SSPT sans faire face à la perspective de perdre leurs prestations fédérales.

Enfin, il y a la loi PREPARE (Preparing Regulators Effectively for a Post-Prohibition Adult Use Regulated Environment). Présenté en avril par Joyce, son collègue républicain Brian Mast et le représentant démocrate de New York Hakeem Jeffries, le projet de loi créerait une commission fédérale pour mieux préparer les États-Unis à un paysage juridique fédéral.

“S’ils devaient le faire correctement, je pourrais les voir prendre les résultats de la commission et les utiliser jusqu’en 2024, pour agir sur une réforme plus complète”, a déclaré Culver.

La législation plus large de Schumer, rédigée avec ses collègues démocrates, le sénateur Cory Booker (DN.J.) et le sénateur Ron Wyden (D-Ore.), vérifierait un certain nombre de ces cases, mais irait également plus loin en supprimant la marijuana de la liste de l’annexe 1. de substances interdites réputées sans valeur médicinale et à haut risque d’abus, dont l’héroïne, le LSD et les champignons magiques.

“Les preuves accablantes des États qui ont légalisé le cannabis sont qu’il n’y a pas eu d’augmentation de la criminalité et qu’il n’y a pas eu d’augmentation de la consommation de drogue”, a déclaré Schumer lors d’une conférence de presse à Capitol Hill la semaine dernière.

“Je pense que cela a beaucoup de sens de le faire.”

Une approche globale permettrait également aux législateurs de faire face à certains des risques potentiels de la légalisation, a déclaré Culver, en introduisant une stratégie détaillée à plusieurs volets pour garder le cannabis hors de portée des jeunes.

“Nous devons aller au-delà en termes de sécurité routière, en veillant à ce que les jeunes ne puissent pas accéder au cannabis, nous le limitons correctement et nous le commercialisons et le publicisons de la manière la plus responsable”, a-t-il déclaré.

“Jusqu’à ce que nous nous attaquions à ces problèmes, vous n’obtiendrez tout simplement pas un niveau de confort avec les républicains, et le projet de loi fait un travail solide du côté de la responsabilité.”

Cela créerait également un cadre réglementaire et fiscal fédéral pour les ventes légalisées et confierait la responsabilité de la surveillance du paysage juridique à la Food and Drug Administration des États-Unis – deux domaines dans lesquels Culver a déclaré qu’il souhaitait que le Congrès apprenne une leçon du Canada.

Au nord de la frontière, a-t-il dit, le Canada a commis des erreurs similaires, accablant les producteurs et les détaillants avec un cadre réglementaire lourd et des taux d’imposition qui, selon lui et d’autres critiques, sont trop élevés pour tenir à distance le marché illégal du cannabis.

“Tant que vous n’aurez pas fixé un taux d’imposition suffisamment bas pour que le marché légal puisse concurrencer le marché illégal, vous n’éliminerez jamais le marché illicite. Ce ne sont que des considérations économiques simples.”

Mais le projet de loi de Schumer ne passera probablement pas intact au Congrès, et même s’il l’a fait, la question reste ouverte de savoir si le président Joe Biden – qui a payé du bout des lèvres la dépénalisation pendant la campagne électorale de 2020, mais est depuis devenu largement maman – le ferait le signer.

Biden a récemment déclaré que son administration tenait toujours à tenir sa promesse de campagne de poursuivre les radiations des personnes reconnues coupables d’infractions liées à la marijuana.

“Je ne pense pas que quiconque devrait être en prison pour usage de marijuana”, a déclaré Biden en réponse à une question criée à son retour à la Maison Blanche il y a deux semaines.

Invitée la semaine dernière à donner des précisions, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré que le président avait jusqu’à présent commué 75 peines et accordé trois grâces pour des infractions non violentes liées à la drogue, plus à ce stade de son mandat que n’importe lequel de ses cinq prédécesseurs les plus récents.

“Il continue d’évaluer d’autres utilisations des pouvoirs de clémence”, a déclaré Jean-Pierre. “Nous n’avons tout simplement pas d’annonce supplémentaire à faire pour le moment. Mais je peux vous dire que c’est ce qu’il a fait pendant son mandat.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 août 2022