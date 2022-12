Les législateurs américains font pression sur les régulateurs bancaires fédéraux sur l’exposition de l’industrie après l’effondrement de FTX

Les principaux démocrates du Sénat ont fait pression sur les principaux régulateurs bancaires sur les liens possibles entre l’industrie et les échanges de devises numériques à la suite de la faillite de la principale société de crypto-monnaie, FTX.

Les sens. Elizabeth Warren, D-Mass., et Tina Smith, D-Minn., membres du Comité sénatorial des banques, de la Chambre et des affaires urbaines, ont envoyé des lettres Mercredi à la Réserve fédérale, à la Federal Deposit Insurance Corporation et au Bureau du contrôleur de la monnaie posant des questions sur les liens étroits entre les marchés de la cryptographie et la banque traditionnelle à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto FTX.

Les lettres sont les dernières d’une série de demandes de renseignements adressées à diverses institutions financières et régulateurs au sujet de la surveillance de la crypto-monnaie.

“Il semble que les entreprises de cryptographie aient des liens plus étroits avec le système bancaire qu’on ne le pensait auparavant”, ont écrit les sénateurs au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Martin Gruenberg, président par intérim de la FDIC et à Michael Hsu, contrôleur par intérim de l’OCC. “Les relations des banques avec les entreprises de cryptographie soulèvent des questions sur la sécurité et la solidité de notre système bancaire et mettent en évidence les failles potentielles que les entreprises de cryptographie pourraient essayer d’exploiter pour obtenir un accès supplémentaire.”

La lettre faisait référence à des informations du New York Times qui révélaient que la société sœur de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda Research avait investi 11,5 millions de dollars dans la Moonstone Bank, basée dans l’État de Washington. Le montant était plus du double de la valeur de la banque à l’époque, selon le rapport.

Le chef de la société mère de Moonstone, FBH Corp, préside également Deltec Bank, basée aux Bahamas, qui offre des services bancaires au partenaire commercial FTX et à l’émetteur de pièces stables Tether, selon la lettre.

Silvergate Capital Corp., Provident Bancorp Inc., Metropolitan Commercial Bank, Signature Bank, Customers Bancorp Inc. font partie de plusieurs banques réputées qui connaissent une volatilité accrue après la faillite de FTX. Les dépôts cryptographiques représentaient 90 % de la base de dépôt globale de Silvergate. Les dépôts moyens de la banque depuis le début du trimestre sont tombés à 9,8 milliards de dollars par rapport à une base de dépôts globale de 11,9 milliards de dollars, indique la lettre.

Les prêts cryptographiques représentaient plus de la moitié des capitaux propres de la banque Provident, qui subit des pertes potentielles pouvant atteindre 27,5 millions de dollars, ont écrit les sénateurs.

“Les relations des banques avec les entreprises de cryptographie soulèvent des questions sur la sécurité et la solidité de notre système bancaire et mettent en évidence les failles potentielles que les entreprises de cryptographie pourraient essayer d’exploiter pour obtenir un accès supplémentaire aux banques”, ont écrit les sénateurs.

Warren et Smith ont reconnu que le système bancaire est resté relativement épargné par l’échec de FTX, mais l’enchevêtrement de la société avec de petites banques expose des failles potentielles que les entreprises de cryptographie pourraient utiliser pour accéder davantage aux institutions financières traditionnelles.

L’investissement de FTX dans Moonstone pourrait être interprété comme un moyen de contourner les licences bancaires aux États-Unis, selon un CoinTelegraph du 25 novembre. article cité dans la lettre.

Pour mieux comprendre l’exposition du secteur bancaire à la cryptographie, les sénateurs ont demandé des réponses à une liste de questions, y compris toutes les relations commerciales entre FTX, Alameda et Moonstone, d’ici le 21 décembre.