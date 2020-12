La représentante Judy Chu prend la parole sur scène lors du dîner de remise des prix Grammys on the Hill le 18 avril 2018 à Washington, DC. | Paul Morigi / WireImage pour The Recording Academy

Le caucus américain du Congrès Asie-Pacifique a appelé Biden à nommer davantage de dirigeants de l’AAPI dans des rôles clés.

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il construirait une administration qui «ressemblerait à l’Amérique», mais les législateurs américains d’origine asiatique ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont vu de son cabinet jusqu’à présent.

Le Caucus américain du Congrès asiatique et pacifique (CAPAC) exhorte Biden à augmenter la représentation des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique parmi les nominations au Cabinet, une poussée que le groupe renforce depuis des semaines.

Jusqu’à présent, Biden a nommé Neera Tanden – qui est la présidente du Center for American Progress et est d’origine indienne – comme directrice du Bureau de la gestion et du budget. La vice-présidente élue Kamala Harris est également d’origine jamaïcaine et indienne.

Les administrations précédentes avaient une plus grande représentation de l’AAPI parmi les personnes nommées par le Cabinet (bien qu’il y ait de nombreux rôles que Biden n’a pas encore annoncés): l’administration Obama avait trois secrétaires de cabinet de l’AAPI, tandis que l’administration Trump avait deux personnes nommées par le Cabinet.

«Il est vital que ceux qui occupent les postes les plus élevés dans la branche exécutive du gouvernement reflètent la grande diversité de notre nation, et cela inclut la sélection des AAPI pour les postes du Cabinet», la représentante Grace Meng (D-NY), première vice-présidente de CAPAC, a déclaré à Vox dans un communiqué. «L’administration Biden ne doit pas reculer. Il devrait être plus diversifié et inclusif que les administrations antérieures, pas moins. »

Interrogé par Politico sur l’inclusion de l’AAPI jusqu’à présent, la représentante Pramila Jayapal (D-WA) a également exprimé sa consternation. «Franchement, cela semble extrêmement irrespectueux envers la communauté AAPI», a-t-elle déclaré.

L’incertitude quant à la confirmation de Tanden a également suscité des inquiétudes. Si Tanden n’est pas confirmée pour le rôle de l’OMB, compte tenu de l’opposition des républicains du Sénat à laquelle elle est confrontée, il est possible qu’il n’y ait pas de personne nommée au niveau du cabinet de l’AAPI à l’exception de nouvelles nominations de Biden. Cela ferait du Cabinet de Biden le premier en 20 ans à ne pas avoir de personne nommée par l’AAPI.

Biden, cependant, a encore plusieurs postes à pourvoir et d’autres candidatures à annoncer. Il a également souligné qu’il accordait la priorité à la diversité pendant que ces décisions sont prises; Jusqu’à présent, la moitié de ses choix au Cabinet ont été des personnes de couleur, dont Xavier Becerra pour le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Cecilia Rouse pour la présidente du Conseil des conseillers économiques, Linda Thomas-Greenfield pour l’ambassadeur des Nations Unies et Alejandro Mayorkas pour la sécurité intérieure. secrétaire.

« Quand tout sera terminé, les gens jetteront un coup d’œil et diront, je vous le promets, que vous verrez le Cabinet le plus diversifié, représentant de tous les peuples, les Américains d’origine asiatique, les Afro-Américains, les Latinos, les LGBTQ, à tous les niveaux », a déclaré Biden dans Interview de CNN la semaine dernière.

Il y a encore un certain nombre de rôles au Cabinet qui n’ont pas encore été annoncés

Les candidats à certains des rôles ouverts au Cabinet ont été mentionnés lors d’une réunion entre le CAPAC et les membres de l’équipe de transition lundi, a déclaré à Vox une source proche du dossier.

Parmi les personnes que les législateurs de la CAPAC ont mis en évidence, mentionnons la conseillère commerciale de House Ways and Means, Katherine Tai, qui est considérée comme l’une des principales candidates au rôle de représentant commercial américain; La secrétaire du travail de Californie, Julie Su, qui a été proposée comme une possibilité de secrétaire du travail; et l’ancien secrétaire adjoint du Travail de l’administration Obama, Chris Lu, qui a été proposé pour un poste de conseiller principal à la Maison Blanche.

En outre, les représentants Judy Chu (D-CA), présidente du CAPAC, et Jayapal ont fait pression pour que le poste de chirurgien général nommé Vivek Murthy soit élevé à un poste au niveau du Cabinet, à la fois pour augmenter la représentation de l’AAPI et pour ajouter plus d’expertise en santé publique. (Actuellement, le rôle de Murthy serait logé au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, plutôt que de rendre compte directement au président.) La source proche de la réunion a noté que l’équipe de transition a signalé que ce changement était peu probable.

Les législateurs de nombreuses races et de nombreux horizons ont appelé l’équipe de transition de Biden à accroître la représentation au sein du Cabinet, à mesure que des candidats à plus de postes – y compris celui de procureur général, de secrétaire à l’agriculture, de secrétaire du travail et de secrétaire des transports – sont nommés.

Les dirigeants américains d’origine asiatique ont déclaré qu’ils souhaitaient simplement que davantage de perspectives soient incluses dans les rôles ouverts et que le soutien des électeurs américains d’origine asiatique, dont une majorité soutenait Biden, soit reconnu. Souvent, les Américains d’origine asiatique sont exclus des conversations sur une gamme de politiques – y compris l’immigration – a déclaré la source à Vox. Il y a également eu des inquiétudes quant au fait qu’il n’y avait pas de coprésidents de l’AAPI sur les efforts de transition et d’inauguration de Biden.

En plus de sa pression pour des postes au Cabinet, CAPAC prévoit de continuer à plaider pour que plus de candidats AAPI soient pris en considération pour d’autres postes de dotation à la Maison Blanche et des nominations à la magistrature fédérale. Dans une lettre que le groupe a envoyée à Biden en novembre dernier, les membres ont souligné qu’ils aimeraient voir au moins 7% du Cabinet de la Maison Blanche et des autres membres du personnel nommés être AAPI, étant donné que ceux qui s’identifient comme AAPI représentent 7% des Population américaine.

«Afin de vous assurer que votre administration est remplie de personnes nommées qui reflètent vraiment la force et la diversité de notre nation, nous vous exhortons à poursuivre cette tendance de nomination des candidats de l’AAPI au Cabinet et de prioriser la représentation de l’AAPI dans l’ensemble de votre administration», ont écrit les membres du CAPAC dans le lettre.