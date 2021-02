Les législateurs américains d’origine asiatique appellent à une audition sur le racisme anti-asiatique

La représentante américaine Judy Chu (D-CA) s’exprimant lors d’un rassemblement au Capitole américain en 2019. | Michael Brochstein / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Le Congressional Asian Pacific American Caucus prévoit de tenir une audience pour discuter des attaques violentes pendant la pandémie.

Les législateurs américains d’origine asiatique ont présenté vendredi une réponse politique au racisme anti-asiatique, qui a augmenté pendant la pandémie: ils veulent que le Congrès adopte le No Hate Act, un projet de loi qui augmente le financement du gouvernement local pour le suivi des incidents de haine, et ils veulent une réunion avec le ministère de la Justice. De plus, ils aimeraient tenir une audience sur les attaques récentes.

« Ce qui a commencé comme des regards sales et des agressions verbales s’est intensifié », a déclaré la représentante Judy Chu (D-CA), présidente du Congressional Asian Pacific American Caucus (CAPAC) lors d’un point de presse. «Nous devons mettre fin à cette xénophobie.»

Cette poussée politique – qui a également recueilli le soutien de la présidente Nancy Pelosi ainsi que des législateurs des caucus noirs et hispaniques du Congrès – intervient au milieu d’une récente vague de violence visant spécifiquement les Américains âgés d’Asie et les insulaires du Pacifique. Le mois dernier, un homme de 84 ans est mort à San Francisco après avoir été poussé au sol; un homme de 91 ans a été poussé de force sur le trottoir à Oakland; et une femme de 52 ans à New York a également été blessée après avoir été poussée.

Les motivations de ces attaques ne sont pas immédiatement claires, mais elles ont eu lieu alors que le harcèlement anti-asiatique a augmenté l’année dernière – et que l’ancien président Donald Trump a fait un bouc émissaire des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique (AAPI) pour la propagation du coronavirus . Il y a eu environ 3000 attaques verbales et physiques contre des Américains d’origine asiatique depuis le printemps dernier, selon Stop AAPI Hate, une organisation qui suit ces rapports.

La loi contre la haine établirait des lignes directes régionales permettant aux personnes de signaler les crimes de haine, fournirait davantage de ressources aux gouvernements locaux pour les enquêter et se concentrerait sur la réadaptation des délinquants par le biais de travaux d’intérêt général et d’autres programmes. Ce projet de loi avait déjà été adopté par la Chambre dans le cadre de la loi sur les héros et est une loi que les législateurs espèrent soulever à nouveau ce terme. Le CAPAC aimerait également que le Comité judiciaire tienne une audition sur la législation, et le groupe aimerait spécifiquement poursuivre une audition sur les récents cas de violence.

À court terme, de nombreuses organisations locales se concentrent sur les efforts communautaires qui aident à couvrir les coûts pour les familles des victimes et à augmenter la circulation piétonnière et l’activité dans les quartiers – comme le quartier chinois d’Oakland – où de multiples attaques ont eu lieu. Les législateurs espèrent que leurs déclarations sensibiliseront à la question et se traduiront par un financement plus structuré pour aider à documenter ces incidents.

«La communauté asiatique américaine est confrontée à une crise de haine que nous ne pouvons pas tolérer», a déclaré le représentant Hakeem Jeffries (D-NY). «Nous ne tolérerons pas les préjugés anti-asiatiques, nous ne tolérerons pas le sectarisme anti-asiatique, nous ne tolérerons pas ces crimes de haine. Nous sommes tous aux côtés de la communauté asiatique américaine jusqu’à ce que nous puissions mettre fin à ce fléau. »

En plus de dénoncer le rôle de Trump pour attiser le sentiment anti-asiatique, les législateurs lors de la conférence de vendredi ont souligné qu’une telle discrimination n’était pas nouvelle. Comme ils l’ont expliqué lors du briefing, il est enraciné dans des préjugés profondément enracinés qui remontent à des politiques comme la loi d’exclusion chinoise de 1882, qui a qualifié les gens de l’AAPI d ‘«étrangers pour toujours» aux États-Unis.

«Il y a un niveau plus profond de xénophobie et de préjugé dans notre pays sur lequel nous devons approfondir», a déclaré le représentant Andy Kim (D-NJ).

Les législateurs ont souligné qu’il faudra bien plus qu’un changement d’administration pour prendre en compte des décennies de discrimination, y compris les incidents qui se produisent actuellement. Ils ont cependant noté que la récente action exécutive de l’administration Biden, qui condamnait le racisme anti-asiatique, était un début.

«Nous ne pouvons pas complètement blâmer l’ancien président pour cela, mais vous ne pouvez pas nier ses paroles et ses actions ont donné la permission aux gens d’être sectaires», a déclaré la représentante Marilyn Strickland (D-WA).