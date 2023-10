Les législateurs américains dirigés par le chef de la majorité sénatoriale Schumer arrivent en Chine pour la première visite de ce type depuis 2019

SHANGHAI (AP) — Une délégation de législateurs américains dirigée par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer est arrivée en Chine samedi lors de la première visite du Congrès dans le pays depuis 2019.

Ce voyage intervient dans un contexte de forte détérioration des relations entre les deux pays et alors que les responsables chinois et américains tentent de préparer le terrain pour une éventuelle rencontre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre.

La délégation de six sénateurs, qui comprend trois démocrates et trois républicains, a atterri à Shanghai en milieu d’après-midi. Les républicains étaient dirigés par le sénateur de l’Idaho, Mike Crapo, le membre le plus important de son parti au sein de la commission sénatoriale des finances. Schumer est un démocrate de New York.

Une série de hauts responsables de l’administration Biden ont rencontré leurs homologues chinois à Pékin ces derniers mois, mais aucun autre législateur américain n’a fait le voyage depuis que la Chine a levé ses restrictions liées au COVID-19 en décembre de l’année dernière.

La Chine a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine qu’elle espérait que cette visite « contribuerait à une compréhension plus objective de la Chine au Congrès américain ».

Le bureau de Schumer a déclaré qu’il se concentrerait sur la nécessité d’une réciprocité de la part de la Chine pour les affaires commerciales américaines et sur le maintien du leadership américain dans les technologies avancées pour la sécurité nationale. Il espère également discuter des droits de l’homme, de la production de fentanyl et du rôle de la Chine dans la communauté internationale, ainsi que des domaines de coopération potentielle.

Une visite sans heurts pourrait ouvrir la voie à un sommet Biden-Xi lors de la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco le mois prochain. Les sénateurs espèrent rencontrer Xi à Pékin lors de leur visite.

Un expert chinois en relations internationales a déclaré que la visite de Schumer était un signe d’amélioration des relations sino-américaines.

« Si les négociations se déroulent bien, il est possible que le président Xi rencontre Schumer », a déclaré Wang Yiwei, directeur de l’Institut des affaires internationales de l’Université Renmin de Chine. « Si leur rencontre se réalise, les chances d’une rencontre Xi-Biden deviendront plus grandes. »

La Maison Blanche a été en contact avec Schumer et soutient la visite de la délégation dans la région, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, après l’annonce du voyage. Les sénateurs se rendront en Corée du Sud et au Japon après leur escale en Chine.

The Associated Press