NEW YORK (AP) – Les législateurs nationaux devraient présenter mercredi une résolution commune visant à supprimer le libellé de la Constitution américaine qui consacre une forme d’esclavage dans les documents fondamentaux américains.

La résolution, menée et soutenue par les membres démocrates de la Chambre et du Sénat, modifierait l’interdiction du 13e amendement sur l’esclavage des biens meubles pour interdire expressément la servitude involontaire comme punition pour le crime. Tel que ratifié, l’amendement initial autorise l’exploitation de la main-d’œuvre par des criminels condamnés depuis plus de 155 ans depuis l’abolition de l’esclavage.

Le 13e amendement «a continué le processus d’une classe de pouvoir blanche maltraitant gravement les Noirs américains, créant des générations de pauvreté, l’éclatement des familles et cette vague d’incarcération de masse avec laquelle nous luttons encore aujourd’hui», a déclaré le sénateur Jeff Merkley de l’Oregon à l’Associated Press. avant l’introduction de la résolution.

Une version de la Chambre est dirigée par le représentant sortant William Lacy Clay, de Saint-Louis, qui a déclaré que l’amendement «cherche à terminer le travail que le président (Abraham) Lincoln a commencé».

Cela «éliminerait le travail forcé déshumanisant et discriminatoire des prisonniers à but lucratif qui a été utilisé pour conduire à la sur-incarcération des Afro-Américains depuis la fin de la guerre civile», a déclaré Clay.

Au Sénat, le sénateur Bernie Sanders du Vermont, Ed Markey du Massachusetts et Chris Van Hollen du Maryland ont signé en tant que co-sponsors. «Cette modification du 13e amendement va enfin débarrasser totalement notre nation d’une forme d’esclavage légalisé», a déclaré Van Hollen dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les amendements constitutionnels sont rares et nécessitent l’approbation des deux tiers de la Chambre et du Sénat, ainsi que la ratification des trois quarts des législatures des États. Si la proposition ne parvient pas à sortir du comité dans les semaines restantes du Congrès actuel, Merkley a déclaré qu’il espérait la relancer l’année prochaine.

L’effort a été approuvé par plus d’une douzaine d’organisations de défense des droits de l’homme et de justice sociale, notamment The Sentencing Project, la Coalition anti-récidive et Colour of Change.

«Il est grand temps que le Congrès supprime ce langage de la Constitution américaine qui devrait commencer à mettre fin aux pratiques abusives qui en découlent», a déclaré Laura Pitter, directrice adjointe du programme américain à Human Rights Watch, qui a également approuvé le amendement.

L’amendement proposé intervient près d’un mois après que les électeurs du Nebraska et de l’Utah ont approuvé des initiatives modifiant la constitution de leur État pour supprimer les termes autorisant l’esclavage et la servitude involontaire en tant que punitions criminelles. En 2018, le Colorado a été parmi les premiers États américains à supprimer ce langage par voie de vote.

Bien que près de la moitié des constitutions des États ne mentionnent pas la servitude humaine ou le travail pénitentiaire comme punition, un peu plus de 20 États incluent encore de telles clauses dans les documents directeurs qui remontent à l’abolition de l’esclavage au XIXe siècle.

Dans l’Oregon de Merkley, les électeurs ont approuvé en 2002 l’élimination du langage constitutionnel qui interdisait aux Noirs américains de vivre dans l’État à moins qu’ils ne soient réduits en esclavage.

Il a déclaré que le mouvement vers un amendement fédéral est «une sorte de dire au monde, n’oublions pas cette grande injustice qui se trouve carrément au milieu de notre Constitution, alors que nous luttons contre la réforme de la justice pénale.

De nombreux Américains reconnaîtront le travail pénitentiaire moderne comme des gangs en chaîne déployés depuis les établissements pénitentiaires pour des travaux agricoles et d’infrastructure. La prévalence du travail dans les prisons a été largement acceptée comme un moyen de promouvoir la réadaptation, d’enseigner des compétences professionnelles et de réduire l’oisiveté des détenus.

Mais la pratique a une histoire beaucoup plus sombre. Après l’abolition de l’esclavage, les États du Sud qui ont perdu l’épine dorsale littérale de leur économie ont commencé à criminaliser des hommes et des femmes noirs autrefois esclaves pour des délits aussi insignifiants que le vagabondage ou le fait d’avoir des enfants négligés.

Cela a permis le réesclavage légal des Afro-Américains, qui n’étaient plus considérés comme des victimes sympathiques d’un esclavage inhumain, a déclaré Michele Goodwin, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Californie à Irvine.

«Ces personnes sont devenues des criminels, et il est devenu très difficile pour de nombreux abolitionnistes d’utiliser les mêmes types de messages émotionnels sur l’humanité de ces personnes», a déclaré Goodwin.

Aujourd’hui, des travailleurs incarcérés, dont beaucoup gagnent quelques centimes avec un dollar, travaillent dans des usines, fabriquent des vêtements, assemblent des meubles et luttent même contre des incendies de forêt à travers les États-Unis, en grande partie au profit des grandes entreprises, des gouvernements et des communautés où ils ont toujours été indésirable lors de la libération.

Les chercheurs ont estimé la valeur annuelle minimale des produits de la main-d’œuvre carcérale à 2 milliards de dollars, provenant en grande partie d’un système de crédit-bail pour condamnés qui laisse ces travailleurs sans les protections juridiques et les avantages auxquels les Américains ont autrement droit.

Et alors que le travail en prison est largement facultatif pour les 2,2 millions de personnes incarcérées aux États-Unis, c’est une grave erreur de dissocier leur travail de l’intention initiale du système pénal, a déclaré Goodwin.

«Votre liberté vous a été enlevée – c’est la punition que la société a imposée», a-t-elle déclaré. «La punition n’est pas que vous faites du travail d’esclave, c’est du travail non rémunéré ou du travail à peine rémunéré.»

