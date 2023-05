Les législateurs américains dévoilent la liste des choses à faire pour la guerre de Taiwan

Le plan d’action en 10 points appelle à une plus grande présence militaire américaine dans le Pacifique et à une aide à la sécurité supplémentaire à Taipei

Les législateurs américains ont publié une liste de recommandations sur la manière dont Washington devrait « armer Taiwan jusqu’aux dents » contre toute attaque potentielle de Pékin, appelant à davantage de ventes d’armes américaines sur l’île, ainsi qu’au déploiement de missiles à longue portée dans la région au sens large.

Le comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois a publié cette semaine un long document décrivant des propositions sur la manière d’arrêter la politique de Pékin. « comportement agressif » vers Taipei, dont un en 10 points « Plan directeur pour l’action du Congrès. »

Notant les lacunes de la base industrielle américaine, la liste appelle à « des missiles à longue portée supplémentaires et des véhicules sans pilote dans la région indo-pacifique », en espérant que les fabricants pourront se rééquiper pour « produisez rapidement les chiffres nécessaires » en cas d’attentat.

Lors d’un exercice sur table supervisé par le comité le mois dernier pour simuler une invasion chinoise de Taïwan, les forces américaines aidant l’île « a manqué de munitions critiques et a manqué de tous les missiles à guidage de précision en une semaine », disait le document.

Le plan d’action insiste également sur la nécessité d’améliorer « planification collective » et la coopération militaire entre Washington et Taipei, et a proposé davantage d’opérations d’entraînement conjointes pour « renforcer la dissuasion ».

Les législateurs ont poursuivi en affirmant que Taïwan « a un besoin urgent de systèmes d’armes américains clés » déjà approuvé pour la vente par le Congrès, car il existe actuellement un arriéré de transactions d’armes d’une valeur combinée de 19 milliards de dollars. Ils ont déclaré que le Pentagone devrait tirer parti de son expérience en matière de transfert d’armes vers l’Ukraine et appliquer ces leçons à l’île.

Tenus par le groupe de réflexion belliciste Center for a New American Security (CNAS) en coopération avec le comité House China, les wargames d’avril ont abouti à une « terrifiant… échec de la dissuasion » pour les forces américaines, selon le président de l’organisme, le représentant républicain Mike Gallagher.

Gallagher a affirmé que les États-Unis devaient « armer Taiwan jusqu’aux dents en ce moment » s’il a le moindre espoir de « arrêter la troisième guerre mondiale. »

Considérant Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain, la Chine a condamné à plusieurs reprises la coopération américaine avec l’île, y compris les ventes d’armes et les relations diplomatiques directes. À la suite d’une visite à Taipei de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, l’année dernière, Pékin a lancé des exercices militaires sans précédent dans les eaux et l’espace aérien autour de Taïwan, y compris un exercice simulant un blocus complet. Une rencontre entre le président taïwanais Tsai Ing-wen et le président américain Kevin McCarthy en Californie le mois dernier a déclenché une réponse similaire, après que les deux responsables se sont engagés à améliorer encore les relations.