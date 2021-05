Les législateurs américains demandent à Boeing et à la FAA des documents sur des problèmes de production avec le modèle 787 et le 737 MAX en difficulté – RT USA News

Les législateurs américains ont demandé à la Federal Aviation Administration (FAA) et à Boeing de remettre des documents cruciaux relatifs aux problèmes de production de deux modèles d’avions de ligne commerciaux du géant de l’aérospatiale.

Le chef de la commission des transports de la Chambre des États-Unis, Peter DeFazio, et son collègue démocrate, le représentant Rick Larsen, ont demandé des informations sur le Boeing 737 MAX et le 787.

En avril, Boeing a été contraint de mettre au sol 100 de ses 737 MAX en raison de problèmes de câblage électrique, avant que la FAA, le régulateur américain de l’aviation, n’approuve la remise en service du modèle la semaine dernière.

Le revers était le dernier pour l’avion commercial de Boeing après que deux des avions se sont écrasés mortellement à moins de cinq mois d’intervalle en 2018 et 2019. Le 737 MAX a été immobilisé dans le monde entier pendant 20 mois à partir de mars 2019 après que les accidents en Indonésie et en Éthiopie ont tué les 346 passagers et l’équipage à bord des deux vols.





L’autre modèle de Boeing à l’étude est son produit phare 787 Dreamliner, sur lequel les législateurs américains ont demandé des informations en ce qui concerne les problèmes électriques et la présence de soi-disant « débris d’objets étrangers » dans de nouveaux avions.

Les problèmes concernent des avions nouvellement fabriqués et font suite aux rapports des médias selon lesquels la FAA a traité au moins une douzaine de plaintes de dénonciateurs concernant des problèmes de fabrication chez Boeing.

En 2019, le New York Times a rapporté que des outils et des copeaux de métal avaient souvent été laissés à l’intérieur de 787 achevés, y compris à proximité de systèmes électriques, ce qui peut provoquer des incendies.

