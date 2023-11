Les législateurs américains ciblent les blockchains chinoises BSN et Conflux dans un projet de loi qui apporte le découplage technologique au Web3

BSN a été fondée en 2020 par un consortium composé de Red Date, géant public des télécommunications. Chine Mobile le service de compensation de cartes bancaires UnionPay et le Centre d’information de l’État chinois, un groupe de réflexion gouvernemental relevant de la Commission nationale du développement et de la réforme.

L’objectif principal de l’initiative est de promouvoir l’adoption de la blockchain dans les systèmes informatiques des entreprises sans l’implication des crypto-monnaies. Tout en exploitant un service d’infrastructure blockchain destiné aux entreprises en Chine, BSN a également fait l’année dernière une avancée majeure à l’étranger avec le lancement du réseau Spartan, ciblant les entreprises en dehors de la Chine continentale.

Le réseau BSN Spartan est « une infrastructure indépendante des applications » utilisée pour servir les systèmes informatiques traditionnels et est « entièrement open source », a déclaré Tim Bailey, vice-président des affaires et des opérations mondiales de Red Date, dans une déclaration écrite au Post.

“Nous invitons les agences des États-Unis ou de tout autre gouvernement à examiner le code source et à tirer leurs conclusions sur la technologie”, a-t-il déclaré.

Red Date, le fournisseur de technologie du réseau de services basé sur la blockchain, a éloigné les opérations internationales du réseau de la Chine. Photo de : Red Date Technology

Le BSN et Conflux se sont tous deux appuyés sur leur code ouvert et leurs structures de gouvernance pour éloigner leurs opérations internationales du pays de leur fondation.

Bailey a noté que la Fondation BSN, qui régit le réseau Spartan, est basée à Singapour et compte des membres des États-Unis, d’Europe et d’Asie. Il est « complètement distinct » des réseaux BSN en Chine continentale, a-t-il déclaré, ajoutant que Red Date, basé à Hong Kong, n’est qu’un membre de la Fondation BSN avec un vote égal à celui de tout autre membre.

Fan Long, co-fondateur et président de la Fondation Conflux, a également pris part à X, anciennement Twitter pour défendre sa blockchain.

« Capitol Hill a en boucle ce drame américano-chinois », a écrit Long. “Bien sûr, nous respectons la réglementation en Chine, mais cela n’implique aucun contrôle gouvernemental.”

Le BSN a déjà suscité des polémiques à Washington. En 2021, Yaya Fanusie, chercheur principal adjoint au Center for New American Security, a déclaré à la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise du Congrès que les ambitions de BSN de développer une nouvelle infrastructure Internet « serviront à construire un monde vulnérable aux sensibilités particulières ». de la [Chinese Communist Party]».

“Au cours de la prochaine décennie, chaque Américain disposera de données sensibles et privées stockées à l’aide de la technologie blockchain”, a déclaré Nunn, un républicain de l’Iowan, dans un communiqué publié mercredi. “Notre projet de loi bipartite garantit que le gouvernement fédéral ne donne pas à la Chine une porte dérobée pour accéder aux renseignements critiques en matière de sécurité nationale et aux informations privées des Américains.”

Spanberger, un démocrate de Virginie, a déclaré dans le communiqué que l’investissement de Pékin « dans un réseau blockchain contrôlé par l’État présente des risques importants pour la sécurité des données américaines ».

« Les États-Unis doivent mettre en place un plan pour garder les données américaines hors de la portée de nos adversaires », a-t-elle déclaré.

Le projet de loi ordonne au secrétaire au Trésor américain, au secrétaire d’État et au directeur du renseignement national de faire rapport au Congrès sur des recommandations concrètes visant à faire face aux risques liés à la blockchain et à évaluer les risques, notamment le contournement du système de messagerie de paiement de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) et impact sur les pays participant à l’initiative « la Ceinture et la Route ».

« L’appel du projet de loi visant à évaluer quels pourraient être l’impact et les dommages est une bonne chose en général », a déclaré Fanusie au Post. “C’est un signal pour que les États-Unis soient mieux informés sur l’évolution d’Internet et sur la manière dont les différents partis se disputent le leadership dans les nouvelles infrastructures.”

Aucun des parrains du projet de loi n’occupe de rôle de leadership au Capitole, ni de rôle clé dans aucun comité, ce qui donne au projet de loi de fortes chances d’être voté. Mais cela reflète l’intérêt constant du Congrès à restreindre l’utilisation de toute technologie liée à la Chine, comme en témoignent les récentes tensions autour de la Chine. TIC Tac

Les observateurs constatent aujourd’hui un consensus bipartisan à Washington sur la sagesse d’adopter une approche plus compétitive dans les relations avec la Chine afin de défendre ses intérêts économiques et sécuritaires.

« Même si nous devons garantir que nos politiques commerciales sont équitables, les États-Unis donneront également la priorité à la sécurité économique et nationale, y compris la protection des technologies avancées », a déclaré le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, lors d’une conférence de presse le mois dernier lors de sa visite en Chine.

Il a néanmoins ajouté que « nous ne cherchons pas une confrontation avec la Chine ».

Reportage supplémentaire de Matt Haldane