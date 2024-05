Les législateurs américains arrivent à Taiwan quelques jours après l’entrée en fonction du nouveau président

TAIPEI, Taiwan — Un groupe bipartite de législateurs américains est arrivé dimanche à Taiwan, quelques jours après l’entrée en fonction du nouveau président de l’île revendiquée par Pékin, avec un avertissement à la Chine de mettre fin à ses menaces.

La délégation bipartite de six membres de la Chambre est le premier groupe de députés américains actuels. Les responsables ont rencontré le président taïwanais Lai Ching-te et sont arrivés après que la Chine ait conclu deux jours d’exercices de « punition » autour de l’île en réponse à ce qu’elle a décrit comme des « actes séparatistes ».

« Je pense qu’il est très important que nous montrions notre ferme soutien à Taiwan. Je pense que c’est un moyen de dissuasion », a déclaré à NBC News le représentant Michael McCaul, R-Texas, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, avant leur arrivée.

La délégation dirigée par McCaul est la deuxième sur l’île et comprend également les représentants Young Kim, R-Calif., Joe Wilson, RS.C., Andy Barr, R-Ky., Jimmy Panetta, D-Calif., et Chrissy Houlahan, D-Pa.

Bien que des législateurs des États-Unis et d’autres pays se rendent régulièrement à Taiwan, la Chine considère ces visites comme provocatrices et favorables aux « forces séparatistes de l’« indépendance de Taiwan » ».

Comme lors de la première délégation de McCaul à Taiwan en avril 2023, les responsables chinois ont exprimé leur opposition au voyage en cours.

Dans un e-mail obtenu pour la première fois par NBC News, un responsable de l’ambassade chinoise a mis en garde McCaul contre cette visite et a décrit le discours d’investiture de Lai lundi comme « le pire discours jamais prononcé par un nouveau dirigeant de Taiwan ».

« Cela prouve une fois de plus que M. Lai a choisi une voie d’indépendance et qu’il est sur le point de la mettre en œuvre », indique le courrier électronique.

Comme la majorité de l’opinion publique taïwanaise, Lai, 65 ans, qui a été vice-président de l’île au cours des quatre dernières années, se dit favorable au maintien du statu quo, sans déclarer officiellement l’indépendance ni faire partie de la Chine.

S’exprimant dimanche lors d’une réunion de son Parti démocrate progressiste, Lai a remercié les États-Unis et d’autres pays pour leur soutien et a déclaré qu’il « attend avec impatience de renforcer la compréhension mutuelle et la réconciliation avec la Chine via les échanges et la coopération ».

Lors de leur séjour à Taipei, les législateurs américains prévoient de rencontrer de hauts responsables taïwanais pour comprendre les priorités et les objectifs de la nouvelle administration, a déclaré un porte-parole de la commission des affaires étrangères.

Les législateurs rencontreront également les dirigeants de l’Institut américain de Taiwan, l’ambassade américaine de facto, pour exercer une surveillance et discuter des relations entre les États-Unis et Taiwan, qui n’a pas de relations formelles avec Washington mais compte sur lui pour ses armes défensives et son soutien international.

Une délégation bipartite composée d’anciens hauts responsables américains a assisté à l’investiture de Lai.

La Chine n’exclut pas le recours à la force pour s’unifier avec Taiwan, qui rejette les revendications de souveraineté de Pékin. Les relations entre les deux rives se sont détériorées sous le prédécesseur de Lai, Tsai Ing-wen, la Chine intensifiant ses pressions militaires et autres sur l’île, ce qui n’est officiellement reconnu que par 12 gouvernements dans le monde.

Dans son discours d’investiture, Lai, également connu sous son nom anglais William, a exhorté la Chine à cesser ses menaces politiques et militaires contre la démocratie Taiwan, qu’il a qualifiée de « gardien de première ligne de la paix mondiale ».

« J’espère que la Chine fera face à la réalité de l’existence de la République de Chine, respectera les choix du peuple de Taiwan et choisira de bonne foi le dialogue plutôt que la confrontation », a déclaré Lai, utilisant le nom officiel de Taiwan.

La Chine a exprimé sa désapprobation à l’égard de Lai jeudi et vendredi lors d’exercices militaires conjoints dans le détroit de Taiwan et autour de groupes d’îles contrôlées par Taiwan près de la côte chinoise, conduisant l’armée taïwanaise à mobiliser ses propres forces.

« Cette action vise les forces indépendantistes de Taiwan et dissuade les forces extérieures d’intervenir, ce qui est tout à fait raisonnable, légal et nécessaire », a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian, lors d’une conférence de presse à Pékin.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que l’île « continuerait à défendre fermement la démocratie » et que « cet engagement ne changerait pas à la suite d’une quelconque coercition ou répression ».

Bien que la réponse militaire de la Chine soit attendue et qu’elle ne soit pas aussi sévère que les exercices militaires à tir réel qu’elle a lancés après la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, en août 2022, les experts ont déclaré que cela pourrait indiquer un durcissement des attitudes à Pékin.

« La question à un million de dollars à laquelle nous essayons tous de répondre est de savoir si cela deviendra ou non une chose normale sous l’administration Lai, ou si c’est simplement une réponse nécessaire que nous savions que la RPC allait faire? » » a déclaré Lev Nachman, politologue et professeur adjoint à l’Université nationale Chengchi de Taipei, utilisant les initiales du nom officiel de la Chine, la République populaire de Chine.

« Nous ne le savons pas encore. »

La visite de la délégation intervient également après que le Congrès a récemment adopté une aide militaire d’environ 2 milliards de dollars à Taiwan dans l’espoir de renforcer ses capacités défensives contre la Chine.

Alexander Yui, le nouveau représentant de Taiwan aux États-Unis, a déclaré que la visite de la délégation sur l’île était « une démonstration de la force de l’amitié que nous entretenons dans le monde entier ».

« C’est, par essence, aussi important que l’aspect militaire de notre solide position dans le monde et de montrer à l’autre partie que les gens se soucient de Taiwan », a déclaré Yui.