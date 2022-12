Les législateurs allouent plus de 15 milliards de dollars à la facture de dépenses

Les partisans des affectations soutiennent également qu’ils représentent moins de 1% du total du projet de loi et que le Congrès a adopté des règles plus strictes cette fois-ci, comme obligeant les législateurs à divulguer chaque demande de projet sur leur site Web du Congrès et à certifier que personne dans leur famille ne se tenait debout. bénéficier.

L’année dernière, la conférence républicaine du Sénat a accepté de maintenir l’interdiction, une mesure symbolique destinée à maintenir le manteau du conservatisme fiscal, mais certains ont quand même décidé de participer à la pratique cette année.

Les hauts dirigeants des deux parties ont étayé plus de 727 millions de dollars en affectations. Les dirigeants républicains, dont la représentante Elise Stefanik de New York, la troisième républicaine à la Chambre, et le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le whip de la minorité, ont obtenu environ 55 millions de dollars. Cependant, il n’est pas clair si Mme Stefanik votera pour le projet de loi. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, elle a déclaré qu’elle s’opposait à la mesure de dépenses. Malgré son potentiel vote «non», le projet de loi devrait être adopté, donnant son feu vert à ses affectations. Le bureau de Mme Stefanik n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plusieurs membres de longue date qui prennent leur retraite après des années au Congrès ont également obtenu leur dernier tour de financement.

Le sénateur Richard C. Shelby, républicain de l’Alabama, a dirigé plus de 762 millions de dollars vers son État, dont une part importante pour des projets écologiques impliquant des rivières et des lacs. Le sénateur Patrick J. Leahy, démocrate du Vermont, a dirigé l’initiative de plus de 212 millions de dollars en affectations pour son État d’origine.

Le financement est destiné à des projets, petits et grands. Morris, Minnesota, pourrait obtenir moins de 20 000 $ pour l’équipement des programmes de la petite enfance et parascolaires, et 50 millions de dollars pourraient être mis de côté pour créer un fonds de dotation à l’Université de l’Alabama pour soutenir le recrutement de professeurs d’ingénierie et de sciences.

Les projets environnementaux figuraient en bonne place, avec plus de 1,2 milliard de dollars réservés aux questions liées à l’eau et à l’énergie. Cela comprend 90 millions de dollars que le représentant Randy Weber, un républicain du Texas, a obtenus pour le US Army Corps of Engineers à Freeport, au Texas.