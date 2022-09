Les législateurs allemands rompent le silence sur le saboteur présumé du pipeline Nord Stream et pointent du doigt la Russie

Deux hauts législateurs allemands ont pointé du doigt la Russie pour sabotage présumé de Nord Stream.

Les gazoducs qui fuient entre la Russie et l’Europe déversent du gaz naturel dans la mer Baltique.

Le Kremlin a déclaré que les affirmations sur l’implication de la Russie étaient “prévisiblement stupides et absurdes”.

Deux hauts législateurs allemands ont pointé du doigt la Russie pour sabotage présumé des gazoducs Nord Stream.

Roderich Kiesewetter, porte-parole du gouvernement pour la prévention des crises, a déclaré dans un tweeter tard mardi que l’attaque était un acte de sabotage par la Russie pour dissuader et menacer l’Europe.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la défense du Bundestag, a également nommé la Russie dans ses commentaires sur les attaques présumées contre le Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) réseau d’information.

Les législateurs européens avaient précédemment laissé ouverte la question de savoir qui pourrait être le saboteur présumé de Nord Stream. Personne n’a encore définitivement blâmé la Russie, et la Russie a nié en être l’auteur.

“Plus l’attaque russe contre l’Ukraine est longue et brutale, plus le risque d’attaques aussi effrénées est grand”, a déclaré Strack-Zimmermann à RNS à propos de l’incident du Nord Stream, ajoutant : “Il ne peut être exclu qu’elles soient dirigées par la Russie en afin de secouer nos marchés.”

Dans des commentaires séparés au RND, Kiesewetter a déclaré: “Il est probable que la Russie tente de cette manière, d’une part, de semer l’incertitude parmi la population européenne et, d’autre part, de signaler une fois de plus au niveau de l’État la possibilité d’une attaque contre une infrastructure critique.”

Il a ajouté: “Un tel acte de sabotage cadrerait également avec le terrorisme d’État et l’approche hybride de la Russie.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi que les allégations d’implication de la Russie dans l’incident du Nord Stream étaient “prévisiblement stupides et absurdes”, selon Kommersantle journal russe.

L’Europe, qui dépendait fortement des importations russes de gaz naturel avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, est déjà aux prises avec une crise énergétique. Les dommages aux pipelines Nord Stream, et menaces de Gazpromle géant du gaz naturel appartenant au Kremlin, pour mettre fin à l’approvisionnement de l’Europe via l’Ukraine, aggravent la crise à mesure que l’hiver approche et que la demande d’énergie augmente.

Lundi, les autorités danoises et suédoises ont détecté trois graves fuites affectant les quatre gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l’Allemagne en passant par la mer Baltique. Avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Nord Stream était destiné à être la principale artère d’exportation de gaz naturel de la Russie vers l’Europe.

La Central Intelligence Agency des États-Unis a averti l’Allemagne il y a des semaines sur les attaques potentielles contre Nord Stream, magazine allemand Le Spiegel rapporté mardi.

Vidéo du suédois et danois les militaires montrent des geysers de gaz naturel jaillissant de la surface de la mer Baltique au-dessus des trois pipelines qui fuient.

La Défense danoise a déclaré mardi que l’une des fuites provoquait des perturbations à la surface de la mer sur plus de 1 000 mètres.

Les dirigeants européens, dont la présidente de l’UE Ursula van der Leyen et la première ministre danoise Mette Frederiksen, ont qualifié l’incident du Nord Stream de non accidentel et de sabotage.