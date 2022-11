Les températures dans les bureaux du Bundestag sont tombées à 18 degrés Celsius ou moins, rapporte Der Spiegel

Avec l’arrivée du froid, les législateurs du parlement allemand ont du mal à se réchauffer sur leur lieu de travail, selon Der Spiegel. Alors que le Bundestag réduit sa consommation d’énergie au milieu de la crise, certains députés se sont plaints que de telles conditions créent des risques pour la santé, a rapporté vendredi le journal.

Dans l’article, intitulé «L’ère glaciaire au parlement», le magazine mentionne que certains ministres et législateurs portent des pulls à col roulé sous leurs vestes et des châles ou des écharpes dans les bureaux.

Selon Der Spiegel, “Il fait froid au Bundestag, désagréablement froid.”

Le journal a cité la députée du Parti vert Renate Kuenast se plaignant : «Je me suis assis dans une veste en duvet au bureau et j’ai constamment couru partout. Néanmoins, au bout de peu de temps, j’avais déjà le nez froid.

Les températures à l’intérieur du parlement allemand auraient considérablement baissé il y a un peu plus d’une semaine. Dans le bureau de Kuenast, le thermostat indiquait 18,2 degrés Celsius, bien qu’elle ait dit qu’il avait fait encore plus frais la veille. L’ancienne ministre de l’Agriculture a ajouté que certains de ses collègues avaient encore pire sur leur lieu de travail, mettant potentiellement leur santé en danger.

Conformément à la législation sur les économies d’énergie proposée par Robert Habeck, vice-chancelier et ministre des affaires économiques et de l’action climatique, et adoptée par le parlement en août, les températures dans les bâtiments gouvernementaux non résidentiels, y compris le Bundestag, doivent être maintenues à 19 degrés. C, les couloirs n’étant pas du tout chauffés.















Le rapport de Der Spiegel intervient au milieu d’une crise énergétique aiguë en Allemagne alors que l’UE s’efforce de se sevrer de l’approvisionnement énergétique russe.

À la suite de l’opération militaire de Moscou en Ukraine, les nations occidentales ont imposé de nouvelles sanctions radicales à la Russie. Cependant, les restrictions ont entraîné une flambée des prix du gaz dans l’UE.

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ces politiques conduiront à “Des conséquences très déplorables” pour le bloc, avec jusqu’à 20 ans de désindustrialisation à venir.