Les législateurs allemands ne parviennent pas à s’entendre sur la réglementation du suicide assisté

Les législateurs allemands ne sont pas parvenus à s’entendre jeudi sur de nouvelles règles réglementant le suicide assisté, rejetant deux propositions multipartites rédigées après que la plus haute juridiction du pays a statué que la législation interdisant la pratique lorsqu’elle était menée sur une base « commerciale » était inconstitutionnelle.

La Cour constitutionnelle fédérale a statué en 2020 que l’interdiction, introduite cinq ans plus tôt, violait le droit des citoyens de déterminer les circonstances de leur propre décès en limitant leur capacité à demander l’aide d’un tiers.

L’assistance active – prendre physiquement la vie d’un patient à sa place – est interdite en Allemagne, mais l’aide passive, comme la fourniture de médicaments mortels à prendre eux-mêmes, a été une zone grise légale.

Des groupes de législateurs multipartites ont présenté deux propositions concurrentes de nouvelles règles. Une option aurait permis aux médecins de prescrire des médicaments mortels entre trois et 12 semaines après qu’un adulte ait subi une consultation obligatoire.

L’autre option adoptait une approche beaucoup plus restrictive. Il aurait permis le suicide assisté lorsqu’un psychiatre ou un psychothérapeute aurait pu établir lors de deux rendez-vous à au moins trois mois d’intervalle que le désir de mourir d’une personne était de « caractère volontaire, sérieux et permanent » et que la personne n’avait pas de maladie mentale qui restreignait leur capacité à prendre des décisions indépendantes.

La proposition aurait également nécessité les conseils d’un autre médecin.

Les deux propositions ont été rejetées par des marges de dizaines de voix après le débat de jeudi.

La loi de 2015 qui a été annulée par la Cour constitutionnelle autorisait le suicide assisté pour des « motifs altruistes » mais interdisait de l’offrir à quelqu’un d’autre « à des conditions commerciales ». La législation était passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. L’effet a été pour les personnes impliquées dans l’assistance au suicide de réduire considérablement leur travail.

La question est un sujet particulièrement sensible dans un pays où plus de 200 000 personnes handicapées physiques et mentales ont été tuées dans le cadre de programmes d’euthanasie dirigés par les nazis.