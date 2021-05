Les législateurs allemands approuvent un assouplissement significatif des règles de verrouillage pour les citoyens entièrement vaccinés

La loi a été soutenue par des membres de la coalition gouvernementale – le bloc conservateur «Union» de la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates – ainsi que les Verts et le Parti de gauche.

Le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a été le seul à avoir voté contre la proposition du gouvernement, affirmant qu’elle n’allait pas assez loin, tandis que les libéraux démocrates libres se sont abstenus. Le député de l’AfD, Ulrich Oehme, a expliqué la décision de sa faction en accusant le gouvernement de gérer la situation à travers «Portes dérobées» et opposer la population allemande les unes aux autres.

L’assouplissement devra désormais être approuvé par le Bundesrat, une autre chambre du parlement représentant les 16 États fédéraux. S’il donne le feu vert au projet de loi vendredi, comme prévu, il pourrait entrer en vigueur à un moment donné au cours de la fin de semaine.

S’il est adopté, il permettra aux personnes entièrement vaccinées et à celles qui viennent de se remettre de la maladie de rencontrer d’autres personnes sans restriction. Ils seront également autorisés à sortir de chez eux pendant le couvre-feu nocturne entre 22h et 5h.

Les personnes vaccinées pourront également faire du shopping ou se faire couper les cheveux sans présenter un test Covid-19 négatif – mais seront invitées à montrer un certificat de vaccination à la place.

Les personnes entièrement vaccinées ne relèvent plus non plus de la règle limitant le nombre de personnes assistant à des rassemblements privés ou publics. Cela signifie que les membres d’un ménage peuvent rencontrer une personne non vaccinée en dehors de celui-ci et un nombre illimité de personnes vaccinées.

Cependant, quelle que soit la vaccination, ils devront toujours suivre les règles de distanciation sociale et porter des masques dans les espaces publics – et devront porter une carte d’identité jaune spéciale prouvant leur statut.

Les Allemands qui se sont rétablis de la maladie mais qui ne sont pas vaccinés doivent présenter un test PCR positif datant d’au moins 28 jours mais pas plus âgé de six mois pour être exemptés des règles de verrouillage.

Pendant ce temps, le gouvernement met en garde contre l’émergence de nouvelles «Variantes de virus inquiétantes» pourrait entraîner un autre changement dans les règles car il pourrait y avoir «Connaissance insuffisante de l’efficacité de la vaccination» contre de telles souches.

Jusqu’à présent, plus de sept millions d’Allemands sont entièrement vaccinés contre Covid-19 – soit environ 8,6% de la population. Un autre 25,5 millions de personnes – un peu plus de 30% – ont reçu leur première dose. Mercredi, plus d’un million d’Allemands ont été vaccinés en une seule journée, ont indiqué les médias locaux.

Berlin a mis en œuvre des mesures sévères pour lutter contre ce qu’il appelle la «troisième vague» de l’épidémie. En avril, les législateurs ont approuvé des modifications à la loi sur la protection contre les infections proposées par le gouvernement, qui ont introduit des restrictions sévères contraignantes pour tous les États fédéraux dépassant un certain seuil de taux d’infection.

Actuellement, tous les États fédéraux allemands sauf quatre sont soumis aux restrictions de la loi.

Les règles incluaient un couvre-feu nocturne, des limitations sévères des rassemblements publics, ainsi que des restrictions sur les secteurs de la vente au détail et des services. Ils ont été confrontés à une réaction publique majeure alors qu’une vague de plaintes a été déposée auprès de la Cour constitutionnelle allemande, arguant que les restrictions enfreignent les droits fondamentaux des personnes. La police allemande a également lancé une enquête sur les «listes de décès» circulant sur l’inhumation et contenant les noms des législateurs qui ont soutenu le projet de loi.

Mercredi, la Cour constitutionnelle a confirmé la loi de verrouillage et rejeté les appels visant à suspendre temporairement les couvre-feux nocturnes.

