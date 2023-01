Les législateurs allemand et lituanien manifestent leur soutien à la visite à Taiwan

TAIPEI, Taïwan (AP) – Les législateurs lituaniens en visite à Taïwan ont visé la Chine mardi, affirmant que la deuxième économie mondiale avait tenté d’utiliser toutes sortes de mesures pour modifier la décision de la Lituanie d’enfreindre les normes diplomatiques en réchauffant les relations avec l’autonomie démocratie insulaire.

Taïwan accueille cette semaine des législateurs allemands et lituaniens. La Chine, qui s’oppose aux contacts diplomatiques entre l’île qu’elle revendique comme la sienne et d’autres nations, a organisé des exercices militaires à grande échelle visant Taiwan au cours du week-end et jusqu’à lundi.

La visite lituanienne est axée sur la sécurité et la défense nationales ainsi que sur les liens économiques, ont déclaré les législateurs.

“Ils ont essayé de briser notre volonté, ils ont essayé de changer notre décision, ils ont essayé de harceler les investisseurs et ils ont essayé de prendre des sanctions économiques… mais nous avons survécu”, a déclaré Laurynas Kasciunas, présidente de la commission de la défense au parlement lituanien. “Nous sommes maintenant résilients et plus forts, et nous pouvons être un modèle pour les autres pays de l’UE.”

La délégation lituanienne est dirigée par Kasciunas, aux côtés du vice-président du groupe d’amitié taïwanais au parlement, Dovile Sakaliene. Les législateurs ont établi des parallèles entre la menace à laquelle ils sont confrontés de la part de la Russie et la menace à laquelle Taïwan est confronté de la part de la Chine, affirmant qu’ils avaient tous deux des voisins autoritaires.

«Nous avons des objectifs communs très clairs, renforcer la démocratie à l’échelle mondiale… et vraiment aider tout le monde autour de nous à comprendre très clairement. Il ne peut y avoir d’ambivalence. Soit vous êtes avec l’agresseur, soit vous êtes avec la victime », a déclaré Sakaliene.

La Lituanie a provoqué la colère de la Chine après avoir rompu avec la convention diplomatique, permettant à Taïwan de nommer son bureau de représentation à Vilnius – une ambassade de facto – « Taïwan » au lieu de « Taipei chinois », un terme utilisé par d’autres pays pour éviter d’offenser Pékin.

La Chine a expulsé l’ambassadeur de Lituanie et dégradé les relations diplomatiques avec le pays balte. Il a également cherché à punir économiquement le pays en bloquant les importations de Lituanie en Chine. La Lituanie a ensuite fermé son ambassade à Pékin et ouvert un bureau commercial à Taïwan en novembre dernier.

Taïwan et le continent sont gouvernés séparément depuis 1949 à la suite d’une guerre civile.

Pékin refuse d’avoir des relations officielles avec des gouvernements qui reconnaissent Taïwan comme un pays souverain. Il a persuadé tous les pays sauf une douzaine, la plupart d’Afrique et d’Amérique latine, de transférer la reconnaissance au continent.

De nombreux gouvernements, dont les États-Unis, entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Pékin tout en entretenant des liens commerciaux étendus avec Taïwan. Beaucoup entretiennent des relations avec le gouvernement démocratiquement élu de l’île par le biais de bureaux commerciaux qui servent d’ambassades informelles.

L’année dernière, Taïwan a lancé un programme de crédit d’un milliard de dollars visant à financer des projets d’entreprises lituaniennes et taïwanaises pour contrer la pression économique de la Chine sur un bureau que l’île a ouvert dans le pays de l’UE.

Les délégués allemands ont été plus discrets dans leur langage et n’ont formulé aucune critique directe de la Chine. La délégation a rencontré la présidente Tsai Ing-wen mardi matin.

“Nous pensons également que tout changement du statu quo du détroit de Taiwan ne peut être obtenu que par accord mutuel et toute tentative de changer le statu quo par la force ou de menacer de le faire par la force est inacceptable”, a déclaré Johannes Vogel, vice-président du Parti démocrate libre en Allemagne, a déclaré dans son discours d’ouverture.

Vogel dirige la délégation allemande avec Marie-Agnes Strack-Zimmermann, qui dirige la commission de la défense du Parlement allemand.

Huizhong Wu, Associated Press