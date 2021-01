Lorsque les partisans du président Donald Trump se sont frayés un chemin à l’intérieur du Capitole américain, les législateurs ont été emmenés pour s’abriter dans un lieu inconnu. Cependant, ils peuvent avoir été exposés au Covid-19 lorsqu’ils se sont abrités.

«De nombreux membres de la communauté de la Chambre étaient en isolement protecteur dans la grande salle – certains pendant plusieurs heures», L’Associated Press a rapporté dimanche le docteur Brian Monahan, médecin du Capitole. «Des personnes peuvent avoir été exposées à un autre occupant atteint d’une infection à coronavirus.»

L’emplacement du « grande pièce » n’a pas été spécifié, mais c’est ici que les législateurs ont été précipités lorsqu’une foule de manifestants pro-Trump s’est frayé un chemin dans le Capitole mercredi, alors que le Congrès était en train de certifier la victoire électorale de Joe Biden. Alors que la foule applaudissait, se moquait et vandalisait le bâtiment, les législateurs se sont accroupis jusqu’à ce que la police reprenne le contrôle.

Un médecin du Capitole met en garde les législateurs contre une éventuelle exposition au coronavirus en s’abritant pendant une riothttps: //t.co/qAE1ckBhrI pic.twitter.com/SLWm7Tml1S – Le Washington Times (@WashTimes) 10 janvier 2021

Monahan n’a pas précisé qui aurait pu être porteur du virus, ni s’il s’agissait d’un élu, d’un agent de sécurité ou d’un autre membre du personnel.

Auparavant, des commentateurs libéraux avaient désigné un groupe de républicains dans la salle qui refusait de porter des masques faciaux.

Tant de membres du GOP du Congrès ont ri et se sont moqués du représentant. @LisaBRochester car elle essayait de distribuer des masques aux membres du GOP alors qu’elle était en lock-out lors de l’attaque terroriste MAGA sur le Capitole. Une salle dense si bondée – pas de masques. Tellement dangereux pour les autres. #COVID-19[FEMININE pic.twitter.com/e4tYJp8hue – Éric Feigl-Ding (@DrEricDing) 8 janvier 2021

Je viens d’entendre la représentante Susan Wild (D-PA) sur NBC. Elle est au Capitole enfermée dans une pièce avec de nombreux autres législateurs. Beaucoup de républicains refusent de porter des masques. Ces gens sont littéralement écœurants. – Howard Dean (@GovHowardDean) 6 janvier 2021

Avant que la menace de Covid ne soit en jeu, les démocrates et les républicains ont condamné l’émeute, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes. L’une d’elles, une manifestante non armée, a été abattue par un policier. Trois personnes ont souffert « urgences médicales » et est décédé, tandis qu’un policier, qui aurait été frappé à l’origine par un extincteur par des manifestants, est décédé jeudi. Selon ABC News, les autorités pensent maintenant que sa mort «Motivé par une condition médicale.»

Quelques experts libéraux par rapport la violation du Capitole aux attentats du 11 septembre et à l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, tandis que les démocrates rédigeaient des articles de mise en accusation contre Trump, accusant le président d’inciter à une insurrection contre le Congrès. Un vote de destitution pourrait avoir lieu dès lundi.

