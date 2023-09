Les légendes sportives de Philadelphie, Mike Quick et Ruben Amaro Jr., sont professionnels en résidence pour le populaire programme Sports CaM | Rowan aujourd’hui

Les icônes sportives de Philadelphie, Mike Quick et Ruben Amaro Jr., légendaires pour leurs carrières avec les Eagles et les Phillies ainsi que pour leurs carrières de radiodiffuseur qui ont suivi leurs jours de jeu, rejoignent cette année le groupe populaire et en pleine croissance de l’Université Rowan. Communication sportive et médias (Sports CaM) en tant que professionnels en résidence.

Dans le cadre de leur affiliation à Rowan, les deux hommes donneront une série de conférences pour les étudiants aspirant à leur propre carrière professionnelle dans l’industrie du sport.

Amaro, qui a donné plusieurs conférences à la demande du directeur principal de Sports CaM, Neil Hartman, en 2022-23, revient dans la programmation du programme, tandis que Quick dirige ses premiers cours de Rowan cette année.

Tous deux prendront la parole dans des sections des cours Inside the Front Office et History of Sport à Philadelphie.

« Pour moi, c’est une belle façon de pouvoir parler de ce que signifie être dans l’industrie du sport », a déclaré Amaro, originaire de Philadelphie, qui a connu une riche carrière dans la Ligue majeure de baseball.

Fan de longue date du jeu, Amaro était un batboy pour les Phillies lorsque son père, Ruben Amaro Sr., était l’entraîneur du premier but de l’équipe. Il a joué dans la MLB de 1991 à 1998, deux fois avec les Phillies (1992-93 et ​​1996-98), une fois avec les California Angels (1991) et une fois avec les Indians de Cleveland (1994-95). Il a également été directeur adjoint de Philadelphie de 1998 à 2008, lorsque l’équipe a remporté sa deuxième Série mondiale, entraîneur de première base pour les Red Sox de Boston et les Mets de New York et, de 2009 à 2015, directeur général des Phillies.

Aujourd’hui commentateur couleur pour l’émission télévisée des Phillies, il contribue également à l’émission matinale 94.1 WIP à Philadelphie.

« J’ai un parcours unique puisque j’ai été dans tous les camps, autre que celui de représenter les joueurs », a déclaré Amaro. « Du recrutement au coaching, en passant par le jeu et le travail au front office, mon point de vue donne aux étudiants une variété de niveaux de ce que signifie être impliqué dans cette industrie. »

Quick a joué toute sa carrière dans la NFL, de 1982 à 1990, avec les Eagles. Pendant ce temps, le receveur large a été nommé deux fois All-Pro de la première équipe, est allé au Pro Bowl cinq fois, a été le leader des verges sur réception de la NFL en 1983, a égalé un record de la NFL pour le touché sur réception le plus long (99 verges) et a a été intronisé au Temple de la renommée des Eagles de Philadelphie.

Au cours des 26 dernières années, il a connu une deuxième carrière dans la NFL en tant que commentateur couleur pour les émissions de radio des Eagles sur 94.1 WIP aux côtés du légendaire analyste play-by-play Merrill Reese.

Diplômé en communication à l’Université d’État de Caroline du Nord, Quick a déclaré qu’il s’était lancé dans les affaires après avoir joué comme joueur et qu’il s’était tourné vers la radiodiffusion lorsqu’une opportunité s’était présentée avec Comcast SportsNet.

« J’allais en studio pour un segment intitulé Mondays with Mike », une émission dans laquelle il analysait le match de la veille, a-t-il déclaré.

Ce qui a conduit à son partenariat à l’antenne avec Reese.

« Je n’aurais pas pu imaginer que j’exercerais une deuxième profession que j’exerce depuis maintenant 26 ans », a déclaré Quick. « Cela a vraiment été spécial de partager le siège à côté de Merrill. »

Un beau programme qui continue de grandir

Situé dans la Collège Ric Edelman de communication et d’arts créatifsSports CaM prépare les étudiants à un large éventail de carrières médiatiques dans le sport collégial et professionnel.

Hartman, un ancien animateur sportif de Philadelphie lauréat d’un Emmy Award, connaît Amaro et Quick depuis des décennies et savait qu’ils seraient des professionnels naturels en résidence.

« Le programme est hautement professionnalisé avec le corps professoral, les conférenciers invités et les conférenciers, et ces gars-là correspondent parfaitement au moule », a déclaré Hartman.

Il a déclaré que le programme Sports CaM, qui a débuté il y a cinq ans, a connu un succès extraordinaire en aidant les étudiants à se lancer dans une carrière dans l’industrie, les diplômés travaillant désormais pour une grande variété de clubs et d’organisations, notamment les Yankees de New York, les Phillies de Philadelphie, les Flyers de Philadelphie et NFL Films. .

Le programme met l’accent sur les stages et, pour faciliter suffisamment, a noué des partenariats avec plusieurs organisations professionnelles, notamment les Delaware Blue Coats, une filiale des Philadelphia 76ers, les Wilmington Blue Rocks, une filiale des Washington Nationals, et Cage Fury Fighting Championships. , une organisation nourricière pour Ultimate Fighting Championship. Ensemble, ces partenariats offrent des dizaines de stages par semestre.

Avec 340 étudiants inscrits dans la majeure et 25 autres dans la mineure, le programme ne montre aucun signe de ralentissement.

«Je veux que notre programme soit aussi compétitif que celui de n’importe quelle autre institution», a déclaré Hartman. « Nous voulons le rendre plus grand et meilleur et tout commence par avoir de très bons étudiants. Il s’agit ensuite de leur donner la possibilité d’exceller et d’être là pour eux.