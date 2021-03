L’histoire s’est répétée dimanche après que India Legends ait battu Sri Lanka Legends lors de la finale de la Série mondiale de la sécurité routière 2020-21 après qu’un spectacle complet présenté par Yusuf Pathan a aidé la tenue indienne à soulever la coupe une fois de plus. Sous la direction de Sachin Tendulkar, l’Inde a fait 181 pour 4 avec Yusuf écrasant un invaincu 62 off 36 et Yuvraj Singh faisant 60 off 41. En réponse, Sri Lanka a fait 167 pour 7 avec Yusuf retournant des chiffres de 2 pour 26 tandis qu’Irfan Pathan a obtenu 2 pour 29 Yusuf était l’homme de la finale.

