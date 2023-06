Les légendes honorent Busta Rhymes Before BET Lifetime Achievement

MC Lyte a sorti les légendes du hip-hop pour célébrer Busta Rhymes avant de recevoir le prix Lifetime Achievement aux BET Awards 2023 !

Avant l’hommage très attendu # HipHop50 aux BET Awards de dimanche soir, les icônes de l’industrie se sont réunies pour reconnaître l’un des leurs. Qui de mieux pour accueillir que la voix derrière certains des plus grands moments de la culture noire, MC Lyte ? Elle a lancé le week-end de remise des prix avec un événement épique en l’honneur de Busta.

Le vendredi 23 juin, les amis et pairs de Busta se sont réunis pour The Prelude: An Evening with Hip-Hop Royalty Hosted by MC Lyte with a Spotlyte on Busta Rhymes. La liste des invités étoilés comprenait Big Daddy Kane, Yo-Yo, Jimmy Jam, Mona Scott-Young Omarion, Kym Whitley, Estelle, DJ D-Wreck, Affion Crockett et Abbott Elementary Guillaume Stanford Davis.

Bien sûr, vous ne pouvez pas reconnaître les plus de 30 ans de Busta Rhymes dans le jeu sans Spliff Star à ses côtés.

