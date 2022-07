Les légendes des voisins Alan Fletcher, Stefan Dennis et Jackie Woodburne se souviennent de leurs scènes préférées – alors qu’ils se préparent à dire au revoir | Actualités Ents & Arts

Lorsque Charlene Mitchell a dit “oui” à Scott Robinson sur la bande originale de Angry Anderson’s Soudain, avec la lèvre inférieure de Madge vacillant derrière eux et même Mme Mangel parvenant à sourire, près de 20 millions de téléspectateurs britanniques se tamponnaient les yeux avec la congrégation alors que les scènes étaient diffusées. ici en 1988.

Mettant en vedette alors les tourtereaux de la vie réelle Kylie Minogue et Jason Donovan – maintenant célèbre parmi de nombreux grands noms reviennent pour dire au revoir – c’est la scène la plus Voisins les téléspectateurs choisiraient comme le moment déterminant des 37 ans du feuilleton australien.

Image:

Photo : Fremantle Media/Shutterstock



Mais bien sûr, Ramsay Street a eu plus que sa juste part de mariages au fil des décennies – et la plupart avec bien plus de drame que la nouvelle controverse plutôt apprivoisée de M. et Mme Robinsons sur le manque d’options végétariennes pour Harold à la table du buffet.

Naissances, ruptures, aventures, décès et même retours d’entre les morts, la banlieue fictive d’Erinsborough a tout vu – et a lancé la carrière de stars hollywoodiennes. Margot Robbie et Guy Pearce, ainsi que Minogue et Donovan, dans le processus.

Avant la diffusion des derniers épisodes, trois des acteurs les plus célèbres du feuilleton ont parlé à Sky News de leurs moments mémorables sur le plateau.

Alan Fletcher – Dr Karl Kennedy

Image:

Les Kennedy, à l’époque…



Ayant rejoint le feuilleton en 1994, Karl et Susan Kennedy (interprétés par Jackie Woodburne) sont les personnages les plus anciens de Neighbours. Parents ensemble de Mal, Libby et Billy, les Kennedy sont rapidement devenus les favoris de Ramsay Street – mais bien sûr, au pays du savon, même les couples les plus heureux ont des hauts et des bas. Bien qu’ils soient mariés (à nouveau) heureux maintenant, les affaires de Karl avec Sarah et plus tard Izzy signifiaient que ce n’était pas toujours le cas.

“La façon dont j’ai essayé de jouer, c’est que Karl est le genre de personne facilement manipulable”, explique Fletcher. “Il est manipulé très facilement par la flatterie. D’une certaine manière, il est presque enfantin dans le sens où il poursuit les choses [without] tout à fait comprendre les ramifications de le faire.

“Ainsi, contrairement à Paul Robinson, par exemple, qui peut être assez machiavélique et vraiment comploter comment il va provoquer la chute de quelqu’un, Karl tombe accidentellement dans des erreurs. Je pense que les gens s’identifient à cela parce qu’en général dans la vie, c’est ce qui arrive à presque nous tous.”

Susan giflant Karl après avoir appris son baiser avec Sarah est une scène qui se démarque pour de nombreux fans du couple de savon. “Elle est vraiment devenue folle et s’est effondrée devant mes yeux. C’était une scène incroyable et elle est devenue très, très emblématique.”

Image:

Avant Izzy, il y avait le triangle amoureux Karl, Susan et Sarah. Photo : Neil Genower/Shutterstock



Malgré ses infidélités, les fans ont toujours adoré Karl. Fletcher dit que la même chose ne peut pas toujours être dite pour certains des autres acteurs du feuilleton.

“J’ai eu beaucoup de chance. Je connais Vivean Gray, bénisse son âme, qui jouait Mme Mangel, a eu des moments assez difficiles avec Neighbours parce que les gens prenaient son personnage très au sérieux… parce qu’elle était tellement occupée. Mais Karl a toujours été traités avec amour par les fans… ils en rient ou, vous savez, ils me font signe du doigt – “méchant garçon, méchant garçon”.”

Fletcher dit que des épisodes spéciaux tournés à Londres – qui présentaient des camées d’Emma Bunton, Julian Clary et Michael Parkinson – font partie de ses points forts de Neighbours.

“[Also] Le mariage de Libby avec Drew, c’était comme si j’offrais ma propre fille, c’était magnifique. L’épisode 7 000, qui est un épisode comique pour Karl, que j’adore – Karl perd un billet de loterie de 7 000 $, doit le retrouver en se nu dans la maison de Toadie et le trouve collé à son dos…

“Je pense que l’une de mes préférées a été lorsque Karl et Susan se sont remariés, ou ont renouvelé leurs vœux, après que Susan ait été amnésique. Elle a failli divorcer de Karl mais a changé d’avis et à mi-chemin du service de mariage, elle se souvient de ses vœux de mariage d’origine.”

Fletcher dit qu’il sera toujours reconnaissant pour son passage dans la série. “L’affection pour la série est profonde et il n’y a personne que je rencontre qui n’ait pas une histoire de Neighbours… J’ai été assiégé par des messages de gens qui sont absolument dégoûtés que ça se termine.

“Je suis triste que le voyage se termine mais très heureux de devoir continuer. Énorme gratitude; 28 ans d’emploi en tant qu’acteur, du jamais vu, ayant le rôle le plus fascinant à jouer, travaillant avec les meilleures personnes imaginables , avoir les meilleures expériences de fans que vous puissiez avoir.

“Je veux que les gens s’en souviennent affectueusement comme étant quelque chose qui était dans leur vie et une grande, grande partie de leur vie.”

Jackie Woodburne – Susan Kennedy

Image:

Ensemble dans le dernier épisode. Photo : Fremantle/Channel 5



Elle s’est remise de l’amnésie, a tenté une maternité de substitution pour sa propre fille et a dû faire face à un diagnostic de sclérose en plaques. Plus son ou ses mariages en montagnes russes avec Karl.

“Je dis toujours à quel point j’ai apprécié le triangle amoureux Susan/Karl/Izzy parce qu’il avait tellement de couches, c’était agréable de voir un côté de Susan qui n’était pas Sainte Susan”, a déclaré Woodburne. “Elle avait quelqu’un à détester et elle avait quelqu’un pour essayer de marquer des points juste pour le plaisir, juste pour le sport et juste par dépit, parce que nous n’avons jamais vu cet aspect d’elle.”

Son amitié hors écran avec Fletcher a également joué un grand rôle dans leur attrait ensemble à l’écran. “Tous les trucs que nous réunissons qui ont même un soupçon de comédie stupide, nous irons toujours beaucoup, beaucoup plus loin que nous ne le devrions. Et pour moi, cela a été en quelque sorte la base et l’épine dorsale de ce que j’ai aimé travailler sur Voisins.”

Se rappelant avoir été informé par les producteurs en 1997 que Karl devait avoir une liaison avec Sarah, Woodburne dit qu’ils pensaient tous les deux que ce serait la fin des Kennedy.

Image:

Les voisins disent au revoir après 37 ans. Photo : Fremantle Australie/ Ray Messner



“Nous sommes revenus du déjeuner ensemble et nous avons tous les deux dit:” Eh bien, il n’y a pas de retour de ça … évidemment, une fois que l’histoire est diffusée, nous avons terminé “. Cela s’est avéré être l’une de nos meilleures histoires. ..

“Je me souviens que je faisais du shopping dans Chapel Street, une rue commerçante de Melbourne, et qu’une femme m’a crié de l’autre côté de la route, dans la circulation, juste en criant : “Susan ! Susan ! Vous quittez cette salope !” C’était un peu la réaction que j’obtenais, certainement de la part des femmes… mais il y avait beaucoup de mecs qui s’arrêtaient [Fletcher] dans la rue et en disant: ‘Bien pour toi, mon pote … vas-y’.”

L’actrice dit que les scénaristes de Neighbours avaient une tâche énorme lorsqu’il s’agissait de créer une fin pour la série – et que des paris ont été pris sur la façon dont cela pourrait se terminer.

“Comment boucler une série après 37, presque 38 ans, et rendre tout le monde heureux ?” elle dit. “Je ne peux pas imaginer ce que les scénaristes ont ressenti quand ils ont su que c’était devant eux.”

Décrivant le dernier épisode comme “parfait”, elle ajoute : “Je pense que c’est avant tout un hommage à nos téléspectateurs. Il y a un bel hommage à eux, à toutes les personnes qui ont traversé la série au cours des 38 années. C’est un petit coup de chapeau à notre équipe, à notre casting actuel, à notre casting passé.

“Je ne peux tout simplement pas imaginer que cela se soit terminé d’une autre manière parce que bien sûr, nous prenions tous des paris, vous savez, qu’est-ce que ce sera? Sera-ce des extraterrestres? Sera-ce une explosion? Sera-ce un gouffre? Est-ce que ce sera être un feu? Et, vous savez, heureusement, ce n’est rien de tout cela. C’est juste de charmants voisins du cœur.

Stefan Dennis – Paul Robinson

Image:

Paul Robinson avec Gail, l’une de ses nombreuses épouses. Photo : Fremantle Media/Shutterstock



Un personnage de Ramsay Street que les téléspectateurs adoraient détester, Paul Robinson a fait ses débuts dans le tout premier épisode de la série en 1985. Fils de Jim, petit-fils d’Helen et frère de Scott Robinson de Donovan, Paul a eu plusieurs mariages et affaires et est devenu connu pour ses escroqueries. et féminisation – et explosions. Dennis a quitté le feuilleton en 1993 mais est revenu pour reprendre le rôle en 2004.

Pour les derniers épisodes, il était l’un des rares acteurs sur le plateau à tourner avec Minogue et Donovan. “Jason joue mon frère et Kylie joue ma belle-sœur, il était donc assez inévitable que je sois dans une scène avec eux.

“Dix ou 15 minutes [catching up] transformé en environ une heure de frivolité idiote. C’est comme… reprendre là où vous vous étiez arrêté. Cela montre la camaraderie que nous avions dès le premier jour, car nous avions une première distribution très soudée, il n’y avait que 12 membres de la distribution initiale ou principale. Et puis l’année suivante c’est quand Jason et Kylie et Guy [Pearce] rejoint…

“Même après tant d’années, nous avons pu récupérer cela assez rapidement.”

Le retour de Scott et Charlene – et d’autres noms de haut niveau, tels que Margot Robbie dans le rôle de Donna Freedman – avait été gardé secret.

“Aucun d’entre nous n’a été informé [beforehand] que Kylie et Jason revenaient parce qu’évidemment ils devaient garder ça secret pour ne pas avoir les paparazzi et la presse et tout ça envahissant le plateau… Jason m’a en quelque sorte prévenu un peu alors Je savais en quelque sorte ce qui se passait. Mais ils ont envoyé ces programmes et scripts factices. Il y avait environ quatre scènes et la pauvre vieille Annie Jones [Jane Harris], ne réalisant pas que tout était secret et que nous n’allions pas faire ces scènes… elle est partie et les a toutes apprises. Et ils étaient vraiment verbeux. Elle était tellement énervée.”

Image:

De nombreux visages familiers sont de retour pour les derniers épisodes. Photo : Fremantle/Channel 5



Paul Robinson n’a pas commencé son voyage Neighbours en tant qu’homme d’affaires intrigant, mais les traits impitoyables et complices se sont développés au fil des ans.

“Je ne pense pas vraiment qu’il était le méchant archi, mais le supposé méchant de Neighbours”, déclare Dennis. “J’ai toujours eu peur d’être physiquement abordé dans la rue à cause des choses néfastes que mon personnage fait… et j’obtiens exactement le contraire. Je reçois, ‘Hé, Paul ! Légende ! Mate, bien sur toi, tout ça.”

Comme Woodburne, Dennis a une histoire de rencontre à Chapel Street – la sienne à propos d’un homme avec un mohawk “qui ressemble à Russell Crowe [another former Neighbours alumnus] de Romper Stomper “, devenant amoureux d’une amie à proximité alors que l’acteur passait un appel dans une cabine téléphonique un soir. Incapable d’entendre sa conversation, Dennis a finalement crié pour leur demander de la taire.

Lire la suite:

Neighbours – l’épisode final – contient des spoilers

Comment l’amour d’une écolière pour Neighbours a contribué à changer l’histoire de la télévision

“Ce type vient de voir rouge et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ce type va me tuer’… Je pensais qu’il allait me casser la figure. Et il s’est approché de la cabine téléphonique et il a posé son face à face… et puis il lance : “Paul ? Paul de Neighbours ! Maaaate ! Comment ça va ?” Et c’est le genre de réactions idiotes que j’obtiens.”

Dennis dit qu’il pense que l’amour pour le spectacle qui est montré maintenant qu’il se termine prouve qu’il aurait pu y avoir une vie sur une autre plate-forme. “Je ne sais pas pourquoi il n’a pas été repris par une chaîne de streaming, vous savez, pour être le premier à définir une autre tendance et être le premier feuilleton à être transféré sur une chaîne de streaming, mais cela ne s’est pas produit. C’était une décision économique, malheureusement.”

Mais ce ne devait pas être le cas. Les derniers épisodes sont diffusés ce soir – et personne ne dévoile quoi que ce soit.

“Eh bien, Paul Robinson est impliqué”, taquine Dennis. “Donc il pourrait y avoir une petite explosion quelque part…”

Les derniers épisodes de Neighbours diffusés sur Channel 5 le vendredi 29 juillet à 21h