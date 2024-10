Les légendes des gardiens du Burnley FC seront célébrées lors de l’exposition Clarets Collected

Regardez plus de nos vidéos sur ShotsTV.com et sur Freeview 262 ou Freely 565

Les grands gardiens du Burnley FC seront au centre de la prochaine exposition Clarets Collected.

Ce projet patrimonial exclusif a vu les Archives des Amis du Lancashire unir leurs forces avec le Burnley Football Club in the Community, le National Football Museum, des experts, des fans et une multitude de partenaires afin de produire un regard fascinant sur le passé illustre du club.