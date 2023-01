Les légendes d’Emmerdale signent un nouveau contrat – et taquinent un nouveau scénario explosif

L’ANCIENNE actrice de Doctor Who Louise Jameson ne pense pas à exterminer son rôle dans Emmerdale.

La star de la télévision vétéran a renouvelé son contrat avec le feuilleton ITV1, signant pour jouer Mary Goskirk pendant 12 mois supplémentaires.

Louise a renouvelé son contrat et a signé pour jouer Mary Goskirk pendant 12 mois supplémentaires[/caption]

Elle a fait forte impression depuis son arrivée dans les Dales l’année dernière en tant que mère de Rhona, figurant dans un énorme scénario qui a vu son personnage révéler qu’elle est une lesbienne en fin de vie.

Parlant de la signature de son nouveau contrat avec Emmerdale, elle déclare : « Je viens de signer pour une autre année.

“Donc, je suis définitivement là jusqu’en janvier 2024. Dans ma tête, je pense peut-être quelques années plus tard, peut-être trois ou quatre ans.

“Mais il y a des gens ici qui sont ici depuis 25 ans, ‘Ouais, j’ai dit ça au début.’ Mais qui sait? Ils forment un si beau groupe, qui sait ?

Mary a stupéfié sa fille Rhona – jouée par Zoe Henry – et le village quand elle est devenue gay.

Louise a maintenant annoncé que les téléspectateurs verraient son alter ego explorer ses options romantiques.

Elle dit que le scénario a été un cadeau et qu’elle a reçu de nombreuses lettres de personnes âgées lui disant que le parcours de Mary les a inspirés à faire leur coming out auprès de leurs amis et de leur famille.

Un initié du savon a déclaré: «Louise a été une révélation sur Emmerdale et les patrons tenaient à ce qu’elle reste.

“L’accord était de voir comment elle se déplaçait avec le public avant que des discussions sur une prolongation n’aient lieu, et il est juste de dire qu’elle est un succès auprès des fans.”

Puis elle a été la quatrième compagne de Doctor Who Tom Baker, Leela, dans la série sci-for, en 1977.

Elle a joué le rôle pendant 40 épisodes et elle est également apparue dans le drame policier Bergerac dans les années 80 en tant que femme principale Susan Young.

Louise est en fait apparue dans Emmerdale en 1973, mais jouant un personnage totalement différent appelé Sharon Crosswaite.

Puis de 1998 à 2000, elle a joué Rosa di Marco dans EastEnders – matriarche de la famille italienne qui comprenait Beppe, joué par Michael Greco.

Il est donc juste de dire qu’elle a mérité sa place au soapland.

Louise a joué la compagne de Doctor Who Leela aux côtés de Tom Baker dans les années 1970[/caption] Journaux du groupe de presse

De 1998 à 2000, elle a joué Rosa di Marco dans EastEnders[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.