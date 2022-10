Les légendes d’Emmerdale Frazer Hines et Jean Rogers méconnaissables alors qu’ils se réunissent près de 30 ans après avoir quitté le savon

Les icônes d’EMMERDALE Frazer Hines et Jean Rogers ont profité d’un rattrapage attendu depuis longtemps pour célébrer le 50e anniversaire du feuilleton.

Frazer, 78 ans, et Jean, 80 ans, se sont rendus dans le Yorkshire pour la mini-réunion alors que l’émission marque son impressionnant jalon sur petit écran.

Twitter

Jean Rogers d’Emmedale a retrouvé sa co-star Frazer Hines[/caption]

Twitter

Les icônes du savon ont également rencontré l’archiviste d’Emmerdale Tom Parfitt[/caption]

Le couple est surtout connu pour jouer Joe Sugden et Dolly Skillbeck et ils ont tous deux rejoint le feuilleton sous son nom d’origine Emmerdale Farm.

Frazer et Jean se sont rendus à l’hôtel Harrogate’s Rudding Park pour retrouver 160 membres d’équipage pour un énorme déjeuner de fête.

Ils ont également passé du temps avec l’archiviste d’Emmerdale, Tom Parfitt, qui a écrit un livre pour l’anniversaire.

Le couple a été photographié aux côtés de Tom et la star de Doctor Who, Frazer, tenait une copie du tome de l’auteur, intitulé 50 Years Of Emmerdale.

EN SAVOIR PLUS SUR EMMERDALE VALLÉES TEMPÊTES Emmerdale pense que l’adolescent Samson est MORT après la tempête du village d’horreur BON VIEUX TEMPS Les fans d’Emmerdale stupéfaits par les retrouvailles alors que Ryan Hawley se rapproche des co-stars

Partageant les photos sur Twitter, Tom a déclaré à ses abonnés: « Honoré de rencontrer deux légendes @emmerdale aujourd’hui @WhoFrazer (Joe Sugden) et @JeanRogersActs (Dolly Skilbeck) – merci à vous deux de m’avoir invité à vous rejoindre.

Jean, quant à elle, a ensuite tweeté son propre message une fois rentrée chez elle dans le Sussex.

Elle a déclaré: «Je viens de revenir dans le sud après le déjeuner de réunion de YTV avec environ 160 employés et équipes de production, dont beaucoup avec lesquels j’ai travaillé sur @Emmerdale.

“J’ai rencontré l’ancien directeur dramatique Keith Richardson, le producteur Anne W Gibbons et le premier AD Phil Hartley !





“Juste 2 acteurs là-bas @WhoFrazer & moi ! Puis j’ai rencontré @TomJP90.

Frazer a rejoint Emmerdale en 1971 sous le nom d’Emmerdale Farm et a joué le rôle de Joe Sugden pendant 23 ans.

Jean, quant à lui, a joué aux côtés de Frazer dans le rôle de Dolly Skillbeck de 1980 à 1991.

Emmerdale célèbre son 50e anniversaire avec une histoire énorme qui entraîne un certain nombre de morts par choc parmi les villageois.

Lorsqu’une énorme tempête a frappé les Dales, il y a eu beaucoup de victimes et certaines ont malheureusement été mortelles.

En savoir plus sur le soleil COUP DE MAIN De l’argent gratuit que vous pouvez obtenir sur Universal Credit ce Noël, vous n’avez PAS à rembourser CA NE FONCTIONNE PAS Mes 20 minutes de route prennent 2 HEURES en raison de travaux sur une piste cyclable que personne n’utilisera

Harriet Finch et Liv Falherty ont déjà succombé à des blessures subies par le temps sauvage.

Dans l’épisode de jeudi soir (20 octobre 2022), Sampson a disparu dans la tempête, laissant les fans craignant qu’il ne soit le prochain sur la liste des morts.

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Télévision du Yorkshire

Télévision du Yorkshire

TVI

Ils ont rejoint le savon quand il s’appelait Emmerdale Farm[/caption]