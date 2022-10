Les légendes d’EastEnders sont presque méconnaissables alors qu’elles posent ensemble à la réunion – mais combien pouvez-vous en nommer?

Les légendes EASTENDERS ont été réunies cette semaine lorsque plusieurs anciennes stars du feuilleton se sont réunies.

Cependant, il faudrait avoir été fan il y a une décennie ou deux pour reconnaître certains de ces personnages emblématiques.

Plusieurs favoris d’EastEnders ont organisé une réunion à Londres ce mois-ci[/caption]

Les stars sont venues soutenir Lucy Speed ​​– qui jouait Natalie Evans, la femme de Barry, qui souffre depuis longtemps, dans EastEnders – alors qu’elle dirigeait une nouvelle pièce.

L’ancienne actrice de feuilleton était en charge de How To Have a Baby and Not Lose Your S *** au King’s Head Theatre au nord de Londres.

Elle a été rejointe sur place par l’actrice Charlie Brooks, qui a repris le rôle de Janine Butcher en 1999.

Il y avait aussi l’acteur de Tariq Laroussi, Nabil Elouahabi, qui était dans EastEnders de 2003 à 2005, et la star de Paul Trueman, Gary Beadle – dont le personnage est sorti avec Janine et Natalie à l’époque de la série, de 2001 à 2004.

Lucy a partagé une série de photos d’eux ensemble, écrivant: “Une autre glorieuse réunion surprise lors de la matinée de How To Have a Baby.

« Mon cœur est plein de et rit. Et tant de copains anciens et nouveaux. Merci!”

Leurs co-stars ont rapidement fait l’éloge, avec l’actrice de Little Mo Kacey Ainsworth écrivant: “Merde, vous êtes tous fantastiques !!”

Christopher Parker, qui était autrefois mieux connu sous le nom de Spencer Moon, a simplement ajouté : « .”

Certains fans étaient juste ravis de revoir les anciennes stars ensemble, avec une écriture : « Pas question ! J’adore ça et ces visages ! Le gang est de nouveau ensemble x .”

Un autre a posté: “Oh mon Dieu, je vous aime tous .”





Gary a quitté EastEnders et a continué à apparaître dans des émissions telles que Death in Paradise de la BBC.

Il a déclaré: «J’accepte le fait que tout le monde va me connaître d’EastEnders. Une partie de mon défi est de le changer. Ma quête est simplement de montrer que je peux faire beaucoup de choses différentes.

Depuis qu’il a quitté le feuilleton, Nabil est apparu, de manière mémorable, dans le spécial de Noël 2002 Only Fools and Horses dans le Rashid “Gary” Mahmoon et dans Top Boy.

Pendant ce temps, Lucy a joué dans The Bill de 2008 à 2010 et dans le rôle de Marnie Barton dans la quatrième série de Unforgotten.

Tariq et Gary avec Charlie et Lucy au King’s Head Theatre[/caption]

