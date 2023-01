Les légendes d’EastEnders semblent méconnaissables dans les semaines de retour en arrière après que l’un d’entre eux ait quitté l’émission

DEUX légendes d’EastEnders ont été aperçues méconnaissables dans un clin d’œil quelques semaines après que l’une d’entre elles ait quitté la série.

Une publication sur les réseaux sociaux voit Danny Dyer poser à côté de Kellie Bright sur la photo, prise lorsque le couple était plus jeune.

Kellie et Danny ont tous deux joué côte à côte dans le feuilleton à succès et jouent un couple marié[/caption]

Danny, maintenant âgé de 45 ans, pouvait être vu portant un haut noir et souriant tout en se tenant avec Kellie, maintenant âgée de 46 ans, qui souriait également et portait ses cheveux blonds.

Le compte a sous-titré le cliché: “Cette photo m’a eu”, et les fans ont adoré voir le retour des acteurs du feuilleton.

Une personne a écrit: “Cette photo a tout dit, Mick n’a jamais cessé de l’aimer, c’est tellement triste qu’il soit parti.”

Un autre a écrit: “une photo géniale, comment ont-ils fait ça, ou est-ce une vraie photo”, et un troisième a dit: “Il m’a littéralement fait pleurer, aime-les ensemble .”

Un quatrième a déclaré: “J’adore cette photo de vous deux, fantastique.”

Kellie est arrivée dans la série en 2013 aux côtés de Danny, jouant le rôle de sa femme Linda, et a récemment admis qu’elle avait du mal à dire au revoir.

Dyer a révélé l’année dernière qu’il quitterait définitivement Albert Square après neuf ans.

Avec ses dernières scènes diffusées le jour de Noël aux côtés de Linda, Kellie a révélé qu’il y avait beaucoup de larmes.

L’homme de 46 ans a déclaré: “J’ai eu beaucoup de larmes à l’écran et hors écran!

« De toute façon, je suis nul pour les adieux et je déteste le changement. Cela ressemble à une fin massive d’une époque.





“Avoir quelqu’un dans sa vie au quotidien pendant neuf ans, puis devoir lui dire au revoir, c’est dur. Je parle toujours à Danny tout le temps, et je le verrai toujours, mais ce ne sera plus pareil.

Kellie a poursuivi en disant que cela ne l’avait vraiment frappée que Danny partait pour de bon lorsqu’un montage des “meilleurs morceaux” a été diffusé lors de sa fête de départ.

“Il y avait des choses que nous avions oubliées, et c’était un tel rappel de ce que nous avons fait ensemble”, a-t-elle déclaré.

“C’était incroyable à voir, nous avons raconté tellement d’histoires et nous formions une telle équipe. L’une des choses les plus difficiles que j’ai trouvées cette année a été la séparation de Mick et Linda. J’aurais aimé plus Mick et Linda ensemble.

Kellie a révélé qu’il y avait beaucoup de larmes quand Danny est parti[/caption]