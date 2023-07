Les légendes d’Eastenders se réunissent pour une soirée – combien pouvez-vous en repérer dans ce cliché ?

Les stars d’EASTENDERS se sont réunies pour une soirée. Pouvez-vous en repérer sur la photo ?

Star du savon, Dean Gaffney s’est rendu sur son Instagram où il a partagé une photo de sa soirée « garçons » avec quelques visages familiers.

Instagram

Les légendes d’EastEnders sont sorties lors d’une soirée entre garçons[/caption] Éclaboussure

L’acteur de Jay Brown, Jamie Borthwick, est en claquement de doigts[/caption]

L’acteur a posé pour une photo de groupe avec ses amis tout en dégustant quelques bières dans un pub.

Les hommes avaient fière allure dans leurs chemises et t-shirts élégants assortis.

Sur la photo, à l’avant se trouve l’acteur de Beppe di Marco, Michael Greco, qui est apparu dans EastEnders à partir de 1998 mais a été licencié en 2002.

Après le feuilleton, il est apparu dans Celebrity Love Island – le précurseur de l’émission que nous connaissons aujourd’hui – Soapstar Superstar et a joué un rôle dans Casualty.

L’année dernière, il est devenu papa pour la première fois, accueillant un bébé avec sa petite amie Helen Harris.

Sur la gauche, l’acteur de Jay Brown, Jamie Borthwick que l’on peut voir avec son bras autour de son pote.

Jamie est un membre de longue date de la distribution du feuilleton depuis 2005.

En juin, Jamie a fait l’éloge de son ancienne co-star Danielle Harold après la mort de son personnage dans le feuilleton.

Danielle, qui jouait Lola Pearce, a fait pleurer les fans en la regardant rendre son dernier souffle, succombant à une tumeur cérébrale en phase terminale.

Jamie, qui joue le mari de Lola, Jay, était aux côtés de Lola jusqu’à la toute fin et lui a dit qu’il espérait qu’ils seraient réunis dans une autre vie avant de fondre en larmes.

La star du savon a rendu hommage à sa femme savonneuse sur Instagram, reconnaissant le travail acharné de Danielle au cours des derniers mois.

La soirée entre garçons survient après que Dean a organisé une tempête à Ibiza alors qu’il passait du temps avec ses filles jumelles rarement vues.

L’homme de 45 ans est un père fier de ses filles jumelles, Chloé et Charlotte, qu’on a pu voir se laisser tomber les cheveux dans le clip aux côtés de leurs proches.

Dean a accueilli ses filles avec son ex-partenaire Sarah Burge.

On pouvait voir le groupe se laisser aller au hotspot d’Ibiza, Bam Bu Ku, aux côtés de l’ancienne co-star de Dean, Charlie Brooks.

Le boxeur professionnel Ricky Hatton, 44 ans, s’est également joint aux célébrations.

On pouvait le voir assis autour de la table pour la fête et avait posé aux côtés de Dean pour un selfie saisissant plus tôt dans la journée.

Il semblait que toute la famille était en ville pour fêter l’anniversaire des filles de Dean après leurs 27 ans.

La fille de Dean, Chloé, travaille comme RP pour la célèbre marque de vêtements Pretty Little Thing et a accueilli son premier enfant il y a deux ans.

Dean a révélé qu’il était devenu grand-père à l’âge de 43 ans.

Postant une photo de lui berçant le petit, il a écrit : « Bienvenue dans ce monde fou, ma belle petite-fille Mimi.

« Je suis très heureux d’annoncer que je suis un grand-père. »

Il a poursuivi: « Je n’arrive pas à croire que mon bébé soit maintenant une mère, la fierté est un euphémisme.

« Chloé et Declan, vous allez être des parents formidables. X

« Bébé Mimi, né le 07.07.2021 .. 7 livres 14 oz. »

Faisant la lumière sur l’âge, il a ajouté : « Juste pour remercier tout le monde d’avance, je sais que je n’ai pas l’air assez vieux pour être père et encore moins grand-père ! .”

rex

Beppe a également fait une apparition dans la nuit[/caption]