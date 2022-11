Les légendes d’EastEnders regardent des mondes loin d’Albert Square alors qu’elles se préparent pour une grande soirée

Les stars d’EASTENDERS ont quitté Albert Square pour célébrer les 100 ans de la BBC.

Les légendes d’Albert Square se sont rendues sur les réseaux sociaux pour partager leur soirée glamour lors des 100 ans de la fête de la BBC.

Les légendes d’EastEnders regardaient des mondes loin d’Albert Square alors qu’elles se préparaient pour la soirée de la BBC[/caption] Instagram

Emma a pris un selfie avec la star notoire de Strictly Come Dancing, Anton Du Beke[/caption] Instagram

Emma Barton a posé avec l’ancienne star de Strictly Rosie Ayling-Ellis[/caption]

Emma Barton (Honey Mitchell) Gillian Taylforth (Kathy Beale) Kellie Bright (Linda Carter) Lacey Turner (Stacey Slater) James Bye, (Martin Fowler) Natalie Cassidy (Sonia Fowler) a posé pour une poupée selfie au Musée d’histoire naturelle où le une fête a eu lieu, avec Emma sous-titrant le post : « Célébration des 100 ans de la BBC… Quel honneur… », a ensuite tagué Eastenders, la BBC et le Natural History Museum.

Elle a poursuivi: “(Oh et j’ai rencontré l’un de mes acteurs préférés !!!!! J’étais probablement un peu gênant mais c’est bien de dire à quelqu’un que vous l’aimez, n’est-ce pas?) Steve Coogan”

On pouvait voir les stars rayonnant devant la caméra et tenant leurs verres à boire alors qu’elles posaient pour le selfie.

Parmi la série de photos, Emma a partagé une image d’elle et de Natalie aux côtés de son “acteur préféré de tous les temps” Steve Coogan, où le trio souriait à la caméra avec Emma affichant une expression heureuse.

Emma a également posé pour des photos avec le juge de Strictly Come Dancing Anton Du Beke et sa collègue actrice et ancienne candidate de Strictly Rosie Ayling-Ellis qui a participé à l’émission l’année dernière.

L’image finale du carrousel présentait un affichage lumineux coloré projeté sur le musée d’histoire naturelle pour célébrer, épatant les adeptes, avec un commentaire : « Wow, quel lieu formidable pour célébrer les 100 ans de la BBC !! ”

Les fans ont afflué pour faire l’éloge des stars du feuilleton, la publication recueillant plus de 4 000 likes, l’un d’entre eux ayant commenté : « Tu es magnifique ! Quel lieu incroyable pour célébrer! J’espère que tu as passé une bonne nuit ”

Un autre a ajouté: “Quelle joyeuse bande d’acteurs brillants qui nous ont apporté de la joie pendant de nombreuses années”





Un troisième a écrit : « Quel événement absolument magnifique. J’AIME la BBC et toute la culture qu’elle apporte ”

Félicitant la chaîne, un quatrième a écrit : « Bravo à la BBC, vous apportez toutes les meilleures émissions ! ”

Emma a jailli sur Instagram à propos de la photo avec son acteur préféré Steve Coogan[/caption]