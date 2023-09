Les légendes d’EastEnders Natalie Cassidy et Jacqueline Jossa se réunissent – ​​rendant les fans fous

NATALIE Cassidy et Jacqueline Jossa ont rendu les fans fous alors qu’elles se réunissaient et posaient pour un nouveau cliché.

Les stars d’EastEnders se sont croisées lors d’une soirée et n’ont pas pu résister à l’envie de prendre une photo rapide.

Instagram

La star d’EastEnders, Natalie et Jacqueline, a rendu les fans fous en se réunissant[/caption] BBC

Natalie joue le rôle de Sonia Fowler dans la série[/caption] BBC

Jacqueline a fait un retour choc dans le rôle de Lauren Branning plus tôt cette année[/caption]

Jacqueline, qui joue Lauren Branning dans le feuilleton, rayonnait en se rapprochant de l’actrice de Sonia Fowler, Natalie.

Faisant référence à la relation entre leurs deux personnages, elle a légendé la photo : « Je suis tombée sur la cousine Sonia @natcass1 Je t’adore ! »

Natalie s’est arrêtée pour répondre dans les commentaires « Je t’aime! »

Un fan a écrit : « Photo fantastique de vous deux. »

Et un autre a dit : « Vous deux charmantes dames êtes absolument magnifiques ! »

Jacqueline, qui a quitté la série en 2018, a fait deux brefs retours l’année dernière.

Elle est revenue pour les funérailles de Dot Cotton en décembre et est également apparue dans le cadre du scénario du retour de Cindy Beale en juin.

Pendant ce temps, Natalie incarne Sonia de temps en temps depuis 1993.

Jacqueline avait déjà évoqué un retour à plein temps dans la série en déclarant : « Quand j’y suis retournée récemment, j’étais nerveuse, mais je me disais littéralement : « Je pourrais rester ici pour toujours ». Je l’aime. C’est le meilleur travail au monde.

« J’ai vraiment réalisé que c’est là que je suis le plus heureux et que ma passion et mon plaisir viennent de cet aspect des choses.

« Depuis mon retour à EastEnders, j’ai à nouveau ce petit feu dans le ventre, comme s’il y avait cette partie de moi qui n’était plus épanouie, ce côté créatif. »