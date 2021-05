Les légendes de Liverpool Jamie Carragher et Robbie Fowler achètent une ancienne base d’entraînement du club

Les grands de Liverpool Jamie Carragher et Robbie Fowler ont accepté d’acheter l’ancien terrain d’entraînement du club à Melwood.

Le club a passé près de 70 ans dans la base d’entraînement avant de déménager dans son nouveau centre de formation AXA de 50 millions de livres sterling en novembre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Carnet: PSG oeil Salah si Mbappe part

– L’adieu émotionnel de Liverpool à Melwood: le poème de Fowler

Cependant, vendredi, Carragher et Fowler ont annoncé qu’ils avaient uni leurs forces pour acheter Melwood afin de créer une voie pour les personnes intéressées à faire carrière dans l’industrie du sport.

« Notre ambition est d’aider à créer une nouvelle génération de professionnels bien formés qui, s’ils ne peuvent pas relancer leur carrière de joueur, deviendront des scientifiques du sport, des physiothérapeutes ou des entraîneurs », a déclaré Carragher. Le télégraphe.

«Nous offrirons plusieurs cours et bourses à ceux qui cherchent de l’aide pour trouver un emploi dans de nombreux domaines.

« Robbie et moi discutons depuis un certain temps de la création d’un partenariat, donc lorsque le site de Melwood est devenu disponible, la connexion émotionnelle a été immédiate et nous avons réalisé que c’était le lieu idéal. Nous sommes ravis que l’accord soit officiellement annoncé.

« Robbie et moi avons également parlé à l’Association des footballeurs professionnels et offrirons le site comme un centre de recherche sur la démence et de soutien aux membres, un sujet dont le public est de plus en plus conscient à la suite de plusieurs cas très médiatisés.

« Depuis que Liverpool a quitté Melwood, ce fut une joie personnelle pour moi de pouvoir retourner à l’endroit où j’ai passé toute ma carrière de joueur. »

La paire a fait un total combiné de 1106 apparitions pour le club et a remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe UEFA pendant leur séjour à Anfield.