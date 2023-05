Les légendes de la télévision, les Krankies, semblent méconnaissables alors qu’ils traînent en Amérique avec le juge Axed Dancing on Ice

Les légendes de la télévision, les Krankies, regardent des mondes loin de leur apparence alors qu’ils traînent aux États-Unis avec l’ancien juge de Dancing on Ice, John Barrowman.

Les comédiens ont été le tout premier couple à apparaître sur The Real Marigold Hotel.

Le couple a passé une journée ensemble aux États-Unis et ils ont été rejoints par l'ancien juge de Dancing On Ice, John Barrowman.

Janette et Ian Tough sont un duo de comédiens écossais, surtout connu pour avoir incarné le coquin d’écolier Wee Jimmy Krankie et la figure paternelle Ian Frankie.

Le couple avait l’air méconnaissable alors qu’ils profitaient d’une journée ensemble aux États-Unis avec l’ancien juge de Dancing On Ice, John Barrowman.

Les stars de la comédie ont regardé des mondes loin de leurs apparitions habituelles.

Janette portait un chemisier turquoise vif et a troqué son barnet roux contre un bob marron foncé avec une frange.

Ian semblait avoir les cheveux blancs et était bronzé.

John a profité de ses histoires Instagram où il a posté une vidéo hilarante de lui dans la voiture avec Janette et Ian tout en « montant une montagne ».

Il a écrit dans le post: «Trois clochards s **** y. Moi et les Krankies.

Dans le clip, John a commencé : « Nous conduisons avec les Krankies. En haut d’une montagne.

Janette est intervenue: « Je me baise moi-même. »

John a poursuivi: « La voiture pue parce que Janette s’est mise à gravir la montagne. »

Ian peut être vu et entendu rire sur le siège arrière, alors qu’il s’est également joint à la conversation amusante et a dit: « C’était toi. »

John a ensuite plaisanté: «Et Ian pue tout le temps. Donc, c’est trois bum bums s **** y, et nous descendons tous la montagne maintenant.

John a ensuite demandé à une Jannette terrifiée si elle « était prête » et elle a dit oui et a mis ses lunettes de soleil avant que le trio ne parte en voiture.

Le couple s’est marié en 1969 à Kirkintilloch et ils ont trouvé la gloire dans les années 1970 en tant que duo comique et ont depuis taillé une carrière réussie dans la musique, la télévision et le panto.

John a pris ses histoires Instagram où il a posté une vidéo de lui dans la voiture avec Janette et Ian