Les légendes de la télévision des années 90 se réunissent pour présenter une émission majeure de Channel 4 après une querelle de plusieurs décennies disant que « tout peut arriver »

UNE PAIRE de légendes de la présentation des années 90 est sur le point de se réunir dans un retour télévisé épique

Denise Van Outen, 49 ans, a juré que « tout peut arriver » lorsqu’elle revient sur Channel 4 avec son ex co-star et copain occasionnel, Johnny Vaughan, 56 ans.

Rex

Récemment, Denise a révélé que la dispute de longue date du couple était terminée.

Ils étaient l’un des meilleurs doubles de The Big Breakfast, animant ensemble de 1997 à 1998 et à nouveau de 2000 à 2001.

Pourtant, Denise a parlé de sa brouille avec Johnny lors d’une apparition sur Loose Women en 2017, où elle a raconté comment leur relation s’était «effondrée».

Maintenant de retour sur la bonne voie, elle a posté un montage de leurs meilleurs morceaux de Big Breakfast.

Dans sa légende, elle a écrit : « ANNONCE. J’ai hâte de retrouver @johnny_vaughan66 pour co-animer @packedlunchc4 @channel4 mardi 13 juin.

« @stephlunch a pris un jour de congé donc Johnny et moi allons garder son canapé au chaud.

« Attendez-vous à l’inattendu ! C’est EN DIRECT….. tout peut arriver.

Denise a rejoint l’équipe de présentation de Steph’s Packed Lunch en 2021.

Récemment, elle a raconté comment elle avait « beaucoup d’amour » pour son ancienne co-star Johnny après qu’ils aient réparé leur amitié.

S’exprimant sur le podcast Sweat, Snot and Tears en 2021, elle a déclaré que le couple avait beaucoup parlé pendant le verrouillage du coronavirus.

Denise a déclaré: «Nous avons beaucoup parlé récemment. Nous avons été amis par intermittence pendant des années pour diverses raisons.

Elle a poursuivi: «Beaucoup de mes amis, cela ne s’est jamais produit, mais je pense que seuls les nôtres avaient combiné carrière et travail. Quand c’est un travail, c’est différent.

Elle a ajouté: « J’ai beaucoup d’amour pour lui en tant que personne, en tant qu’ami, et je suis sûre qu’il ressent la même chose.

« Et nous avons recommencé à parler et nous avons commencé à penser à peut-être quelques petites idées, donc on ne sait jamais. »

La star de Dancing on Ice avait précédemment déclaré qu’ils s’étaient disputés après avoir découvert que son agent essayait de lui obtenir plus d’argent lors de renégociations de contrat.

Canal 4

Denise a révélé qu’ils se réuniraient pour faire face à un épisode en direct de Steph’s Packed Lunch[/caption] Éclaboussure

Denise a récemment révélé que le couple avait réparé leur amitié[/caption] AP : Association de la presse

Ils se seraient brouillés à cause de différends concernant leurs contrats Big Breakfast[/caption]