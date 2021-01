Soucieux de dissiper les soupçons de certains démocrates influents qui le considèrent comme un «clone de Trump», le Premier ministre a déclaré: «Dans notre lutte contre Covid et à travers le changement climatique, la défense, la sécurité et dans la promotion et la défense de la démocratie, nos objectifs sont les mêmes. et nos nations travailleront main dans la main pour les atteindre.