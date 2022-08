Les légendes de la lutte rendent hommage à Ric Flair alors que le vétéran prend la bague pour la dernière fois

Le pilier de la lutte Ric Flair s’est pavané dans l’allée pour entrer sur le ring à l’âge de 73 ans pour un dernier match de sa longue et illustre carrière. Le champion du monde à 16 reprises s’est associé à son gendre Andrade El Idolo pour affronter le duo de Jeff Jarrett et Jay Lethal lors de l’événement principal dimanche.

Dans une rencontre brutale remplie de drames à indice d’octane élevé et d’action intense, Flair a captivé les fans. Le “Nature Boy” a attrapé Jarrett dans une jambe en quatre pour assurer sa victoire finale dans un match où il ne pouvait tout simplement pas perdre. La légende a été ouverte et trempée de sang à la suite du combat.

Après le match, Ric Flair a été rendu hommage par diverses légendes de la lutte au bord du ring, notamment The Undertaker, Mick Foley et Bret Hart. Cette nuit a été gagnée par le corpus de travail de Flair. Son immense contribution à l’industrie du divertissement de lutte est la seule raison pour laquelle les légendes se sont rassemblées autour du garde-corps pour rendre hommage à l’un des plus grands lutteurs de tous les temps.

Les légendes au bord du ring félicitent Ric Flair. #RicFlairsLastMatch pic.twitter.com/FzVDS90RdJ – FITE (@FiteTV) 1 août 2022

Il a ensuite pris le micro et a remercié le public, proclamant que Nashville était l’une des meilleures villes de lutte au monde.

Les fans auront adoré le spectacle d’assister à une lutte de légende pour la dernière fois de sa carrière. La pompe et la cérémonie semblaient importantes car Flair a rendu la soirée mémorable pour lui et ses fans. Jarrett et Lethal étaient des foils idéaux pour Flair, créant beaucoup de tension et rendant le match assez intrigant. Il a gardé les choses simples et les babyfaces sont sortis victorieux avec les confettis volant partout sur le ring.

Aussi merveilleux qu’il était, aussi grand que soit son héritage et aussi célèbre qu’il le sera toujours, cela devait définitivement être sa dernière bataille à l’intérieur du ring carré. À la fin du match, Flair avait l’air de son âge. C’était l’inconfort plutôt que la nostalgie qui coulait à flots quand il se tenait au milieu du ring complètement épuisé et trempé de sang tandis que les fans scandaient “vous l’avez toujours”.

Mais on peut dire que le dernier match de Ric a été définitivement rempli de flair.

