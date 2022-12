Les légendes de Gogglebox, Marcus et Mica, révèlent qu’ils ont quitté la série après cinq ans de choc, laissant les fans éventrés

Les légendes de GOGGLEBOX, Marcus et Mica, ont annoncé qu’ils avaient quitté la série dans un article choc sur les réseaux sociaux.

Le couple, qui est le favori de la famille depuis cinq ans, a révélé sa décision de partir sur Instagram.

Les légendes de Gogglebox, Marcus et Mica, se sont rendues sur les réseaux sociaux pour annoncer leur départ choc[/caption]

Le couple est apparu pour la première fois dans la série il y a cinq ans[/caption]

Remerciant Channel 4 pour l’opportunité de devenir des noms connus, le couple a dit aux fans qu’ils ressentaient le besoin de voir ce que “Dieu nous réserve”.

La paire a déclaré: “Nous nous sommes tellement amusés avec vous tous à la maison et avec les équipes de Gogglebox qui travaillent dur, mais il est temps de poser la télécommande et de voir ce que Dieu nous réserve.”

Les fans ont été dévastés par un tweet : “Vous nous manquerez tous les deux.”

Un deuxième a écrit : « Non, ce n’est pas la nouvelle que je voulais entendre. J’espère que 2023 vous apportera à tous les deux plus de bénédictions.

Un autre a ajouté: « Noooooooon. Dis que ce n’est pas le cas. Ne nous quitte pas.

Le couple est devenu célèbre en 2018 lorsqu’ils ont rejoint l’émission Channel 4 pour sa 11e série.

Ils ont été initialement rejoints par les deux filles de Mica, Sachelle et Shuggy, mais les filles ont décidé de se retirer des séries plus récentes.

Marcus et le coiffeur Mica avaient récemment pris du temps sur leur travail à la télévision – et la semaine dernière, ils ont été vus lors d’une croisière festive.

Ils ont partagé des clichés sur les réseaux sociaux alors qu’ils s’amusaient lors de la croisière JamRock Reggae de cinq nuits.

Le duo hilarant mari et femme s’est envolé pour Miami, où ils sont montés à bord du bateau qui les a emmenés en Jamaïque tout en regardant les meilleurs artistes reggae se produire en mer.

Le couple a été rejoint lors du voyage par leur plus jeune fils rarement vu, Yash, qui apparaît parfois dans l’émission avec eux.

Hors écran, Marcus est entraîneur de boxe et a supervisé le succès de son fils de 22 ans, Shiloh Defreitas, sur le ring.

Marcus et Mica partagent le fils Yash, tandis que Mica a deux filles Sachelle et Shuggy d’une relation précédente et en juillet a révélé sa joie de devenir grand-mère.

Ils se sont récemment envolés pour une croisière prenant une pause bien méritée[/caption]

Le couple partage un fils, Yash, ainsi que leurs trois enfants issus de relations antérieures[/caption]

