Les légendes de Gogglebox annoncent le retour accidentel d’une nouvelle série

Les légendes GOGGLEBOX Dave et Shirley ont accidentellement laissé échapper le retour de la nouvelle série.

Le couple marié du Pays de Galles a révélé la nouvelle tout en partageant ses projets de vacances sur Instagram.

Ils ont envoyé les fans de Gogglebox dans une frénésie lorsqu’ils ont livré une mise à jour inattendue sur l’arrivée du nouvel épisode de l’émission Channel 4.

Les stars se sont envolées pour l’Espagne plus tôt cet été et ont révélé qu’elles étaient revenues sur la Costa Dorada pour une deuxième dose de plaisir au soleil.

Ils ont posté une photo d’eux-mêmes sur Instagram posant sur la magnifique plage, et l’ont légendé : « Encore des vacances avant le début de Gogglebox en septembre, hola ! xx. »

Répondant à leur message, un adepte enthousiaste a déclaré : « J’ai hâte que vous vous aimiez tous les deux pour me faire rire à nouveau ! »

Un autre a déclaré: «Passez un bon moment les gars. Au plaisir de vous voir tous les deux en septembre. Profitez du soleil.

Et un troisième a tapé : « Passez de bonnes vacances vous deux. J’ai hâte de vous retrouver sur nos écrans xx”

Les fans ont profité de la série dérivée Celebrity Gogglebox ces dernières semaines tandis que la version originale fait une pause.

Les téléspectateurs ont récemment pu voir Clare Balding et la star de MasterChef, Gregg Wallace, essuyer des larmes en regardant des scènes de télé effrayantes.

Dans l’émission de Channel 4, les acteurs ont regardé un extrait du documentaire de plongée The Deepest Breath, sur Netflix, qui racontait comment un plongeur expert avait perdu la vie.

Plus tôt, les stars Denise Van Outen et Duncan James étaient à bout de souffle alors que l’un des participants avait besoin de bouche à bouche après s’être effondré sous l’eau et avoir été privé d’oxygène.