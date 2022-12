Les légendes de Big Brother se réunissent 12 ans après une rupture amère

BIG Brother met en vedette Bex Shiner et Luke Marsden réunis pour la première fois en 12 ans après leur rupture amère.

Le couple a conquis le cœur de la nation avec leur histoire d’amour improbable lorsqu’ils sont apparus dans l’émission Channel 4 en 2008.

L'ancienne infirmière est maintenant une star d'OnlyFans

Le couple garde la nation en haleine grâce à leur flirt scandaleux – mais malheureusement séparé après 18 mois ensemble.

Bex a expliqué qu’elle “est tombée amoureuse” de Luke, ce qui l’a laissé très “en colère” contre elle pendant longtemps.

L’ancienne star de la télévision a révélé qu’ils avaient tous les deux été approchés pour participer à Ultimate Big Brother, mais Luke a refusé car il ne voulait pas apparaître dans l’émission avec elle.

Cependant, plus d’une décennie plus tard, Bex a été contraint de contacter Luke par téléphone après la mort tragique de leur chien.

“Nous avions toujours le chien de l’époque où nous étions ensemble, alors j’ai pensé qu’il aurait besoin de savoir”, a-t-elle déclaré au Daily Star.

“Je lui ai juste demandé s’il voulait avoir une conversation, arranger certaines choses, mettre certaines choses au repos juste pour le rendre un peu plus mémorable pour nous deux.

“Nous avons passé deux bonnes heures à parler et c’était la première fois que nous nous parlions depuis notre rupture”, a ajouté le mannequin glamour.

“Nous avons parlé de beaucoup de choses et parlé de choses pour rendre notre expérience un peu plus mémorable parce que nous avions toute cette haine.”

Elle a poursuivi en disant qu’ils avaient mis leur séparation acrimonieuse derrière eux et qu’ils étaient maintenant en bons termes.

Bex a l’air méconnaissable 14 ans après la série.

L’ancienne infirmière, 35 ans, a changé de carrière après avoir quitté la série – et maintenant elle gagne 16 000 £ par mois sur OnlyFans.

Bex a commencé à concentrer ses efforts sur le fait de gagner de l’argent en publiant des images sexy en ligne.

La star de télé-réalité est apparue à l’origine sur Babestation avant de gagner de l’argent sur OnlyFans, où elle gagnait beaucoup d’argent.

Bex a avoué qu’elle n’aura plus jamais à faire d’autre type de travail à cause de l’argent qu’elle gagne grâce à la plate-forme racée.

S’adressant à Daily Star, elle a déclaré: «Après quelques semaines, j’ai réalisé que je n’avais plus besoin de faire autre chose.

“Et maintenant, je n’ai plus besoin de faire quoi que ce soit, je n’ai probablement plus jamais besoin de faire quoi que ce soit.”

Elle a ajouté: “Je n’ai pas à me soucier de l’argent et c’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé arriver.”

Parlant de ses revenus, Bex a admis qu’elle gagnait entre 12 000 £ et 16 000 £ par mois, mais a expliqué que cela pouvait être plus que cela.

La beauté OnlyFans a expliqué: “Je crois que si je mets ma webcam toute la journée et que je filme beaucoup de contenu et que je travaille depuis le téléphone toute la journée, je pourrais probablement gagner au moins 30 000 $ par mois si je travaillais dur.”

En 2020, Luke prévoyait de se présenter comme conseiller conservateur local dans sa ville natale, mais la pandémie de coronavirus avait mis un terme à ses plans.

“J’ai finalement sauté le pas et je suis entré dans le monde de la politique”, avait-il déclaré à l’époque.

“Ma ville natale de Wigan a besoin de changement et je veux aider à apporter ce changement.

“Je me présentais comme conseiller conservateur local en mai de cette année, puis COVID est arrivé et a tout reporté à l’année prochaine!”

Luke travaille dans les relations publiques et a une chronique dans le Wigan Evening Post, mais dit qu’après être apparu sur Big Brother, il a vu beaucoup de portes claquées au nez et souffre toujours de la stigmatisation d’être dans l’émission 10 ans plus tard.

“Je dois admettre que beaucoup de portes se sont ouvertes pour moi”, dit-il.

“J’ai rencontré une tonne de personnes vraiment célèbres et je suis apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision de haut niveau comme 8 Out Of 10 Cats.”

Mais la renommée instantanée est venue avec ses inconvénients.

“Le pire dans le fait d’être dans la série était la stigmatisation qui l’accompagnait. Même après une décennie, il est difficile de se débarrasser », a-t-il déclaré.

“Depuis 10 ans, on me refuse des emplois à cause de mon passé de BB.”

Bex a déclaré que la paire avait mis sa séparation derrière elle et était en bons termes

