Les légendes de Big Brother Glyn Wise et Pete Bennett se réunissent au milieu des rumeurs selon lesquelles le spectacle est de retour

Les légendes de BIG Brother Glyn Wise et Pete Bennett se sont réunies pour une nouvelle vidéo amusante alors que l’émission de téléréalité envisage un retour sensationnel l’année prochaine.

Le duo est devenu célèbre dans la série 2010, avec Pete gagnant et Glyn terminant deuxième.

Pete, qui a le syndrome de Tourette, a rapidement trouvé une place dans le cœur de la nation grâce à sa grande énergie et à sa romance avec feu Nikki Grahame.

Alors que Glyn, qui n’avait que 18 ans lorsqu’il est entré dans la célèbre maison, a coupé une silhouette innocente qui a appris à faire bouillir un œuf pour la toute première fois dans la série.

Les amis se sont réunis cette semaine pour enregistrer une routine de danse TikTok.

Glyn a déclaré: « Retrouvailles avec mon meilleur ami #Bigbrother! #Friends #reunion #bbuk #bbuk J’ai adoré chaque seconde être enfermé pendant trois mois avec celui-ci !”

Les fans ont adoré et ont dit que cela avait «fait leur journée».

Au cours des 12 années écoulées depuis leur apparition dans la série, Pete a travaillé sur sa carrière d’acteur, tandis que Glyn est devenu prêtre.

Big Brother est vivement pressenti pour un retour sur les écrans l’année prochaine avec Mo Gilligan comme hôte.

Le soleil a révélé en exclusivité en avril que l’émission devait revenir sur ITV2 en 2023, cinq ans après sa suppression.

Mais les négociations sont toujours en cours et le premier poste de présentateur est toujours à gagner. La série a déjà été diffusée sur Channel 4 et Channel 5 par Davina, Brian Dowling et Emma Willis.





ITV se tourne vers son propre vivier de talents.

Mo a été un ajout populaire à ses émissions du samedi soir aux heures de grande écoute Le chanteur masqué et le spin-off le plus récent, Le danseur masqué.

Il devient l’un des présentateurs les plus demandés, en particulier après avoir animé sa propre série de discussions à succès sur Channel 4, The Lateish Show, depuis 2019.

Mo organisera également un redémarrage de The Big Breakfast avec AJ Odudu.