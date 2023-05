Les légendes de Barcelone Alba et Busquets font leurs adieux au Camp Nou

Sergio Busquets et Jordi Alba ont fait leurs adieux à Barcelone dimanche lors d’une soirée émouvante alors que les champions de LaLiga se sont imposés 3-0 contre Majorque.

Ansu Fati a marqué un doublé et Gavi a ajouté le troisième dans ce qui était également le dernier match au Spotify Camp Nou dans un avenir prévisible, le Barça devant déménager au stade olympique la saison prochaine pour permettre le réaménagement de sa maison emblématique.

Cependant, la nuit appartenait aux capitaines de club Busquets et Alba alors qu’ils disputaient leurs derniers matchs pour le Barça, l’entraîneur Xavi Hernandez confirmant plus tard qu’ils ne participeraient pas au dernier match de la saison au Celta Vigo la semaine prochaine.

Alba, 34 ans, a fondu en larmes lorsqu’il a été emmené à la fin de la seconde période pour une ovation debout, étreignant tous ses coéquipiers individuellement alors que les supporters scandaient son nom.

Busquets, également âgé de 34 ans, arborait un sourire en suivant l’arrière gauche du terrain quelques minutes plus tard, remettant le brassard à Sergi Roberto.

« Je rêvais de jouer un jour dans ce stade », a déclaré Busquets après le match dans un discours adressé aux 88 775 supporters présents au Camp Nou.

« Quand j’étais enfant, je venais ici pour regarder des matchs, j’allais à des matchs à l’extérieur, je regardais à la télévision. Personne ne m’enlèvera jamais le sentiment de fierté d’appartenir au meilleur club du monde.

Les légendes barcelonaises Sergio Busquets, à gauche, et Jordi Alba se serrent la main lors d’un hommage d’adieu au Camp Nou. Getty Images

« Je pars, mais le rêve que j’avais s’est réalisé – en fait, c’est mieux que ce que j’avais imaginé. Ce n’est pas non plus un au revoir, c’est un » à bientôt « . »

Alba a ajouté : « Merci pour l’affection que vous m’avez montrée dans la rue, au stade… partout. J’ai été fier de porter ce maillot. Ce fut l’un des plus beaux jours de ma vie.

« J’ai moins joué que d’habitude cette saison, mais j’ai essayé d’aider tout le monde. Il est maintenant temps de voir les choses sous un autre angle, mais vous avez un ami ici pour la vie. »

Busquets a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il ne renouvellerait pas son contrat avec le club, bien que l’entraîneur Xavi Hernandez ait clairement indiqué qu’il souhaitait que le milieu de terrain reste un an de plus.

L’ancien international espagnol met fin à 18 ans avec l’équipe catalane, période au cours de laquelle il a fait plus de 700 apparitions en équipe première, remportant neuf titres en Liga et trois ligues des champions.

Alba, quant à lui, part après 11 ans en équipe première. Après avoir été libéré de l’académie, il est revenu en 2012 et a joué plus de 450 fois pour le club, remportant six LaLigas et une Ligue des champions.

Ni l’un ni l’autre n’ont encore annoncé où ils joueront leur football la saison prochaine.

Le Barça a également fait ses adieux temporaires au Camp Nou, le terrain de 99 000 places devant être réaménagé au cours des 18 prochains mois, obligeant l’équipe à jouer ses matchs à domicile au stade olympique d’une capacité de 50 000 places dans le quartier de Montjuic de la ville jusqu’au moins novembre 2024.

Après le match, après les hommages à Busquets et Alba, le Barça a diffusé des images de moments historiques qui se sont déroulés au stade depuis son ouverture en 1957.

Plusieurs ont présenté Lionel Messi, provoquant des chants de « Messi » de la part des fans alors que l’attaquant argentin continue d’être lié à un retour au club cet été avec l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Un feu d’artifice a ensuite eu lieu et des confettis ont été lancés alors que la musique retentissait et que les rideaux tombaient sur le Camp Nou sous sa forme actuelle.

« Dans un an et demi, nous aurons le meilleur stade du monde », a ajouté Busquets. « Nous aurons un domicile à la hauteur de l’ampleur de ce club et de son histoire. »