Les Legacy Awards honorent sans vergogne les talents noirs canadiens

« Rassemblez vos mains mélaniques », a annoncé l’acteur Shamier Anderson dimanche sur scène lors des Legacy Awards à Toronto. Devant lui se trouvait une mer de visages majoritairement noirs, un spectacle rarement vu lors d’une cérémonie de remise de prix dans ce pays.

Souriant largement, Anderson ne fit aucune tentative pour le cacher.

« Nous sommes de retour, et toujours Black ! » » a-t-il dit, sous une salve d’acclamations et d’applaudissements.

Il s’agissait de la deuxième édition des Legacy Awards, la première cérémonie de remise de prix au Canada dédiée à honorer les talents entièrement noirs. Il a de nouveau été diffusé au site History, mais les fondateurs Anderson et son frère Stephan James ont présenté ce spectacle comme quelque chose de différent.

Animé par la musicienne Keisha Chanté au lieu des frères eux-mêmes, l’événement de cette année cherchait à élargir son attrait et à accroître sa valeur de production alors que les prix passaient de l’excitation du premier spectacle à celui de devenir une institution établie dans le paysage médiatique canadien.

REGARDER | L’importance des Legacy Awards pour les Canadiens noirs : « J’ai ma place ici » : ce que les Legacy Awards signifient pour les Canadiens noirs La deuxième cérémonie annuelle des Legacy Awards a eu lieu dimanche soir. Nous avons demandé aux participants ce qu’une cérémonie de remise de prix célébrant les Canadiens noirs aurait signifié pour eux-mêmes plus jeunes.

Célébrations des mots forts

Cela a été largement accompli en reconnaissant la protestation, l’activisme et les déclarations politiques – quelque chose que les remises de prix traditionnelles peuvent avoir du mal à reconnaître de front.

L’émission de 90 minutes a été produite par la Black Academy, une initiative lancée par Anderson et James en décembre 2020. Mais Anderson et James ont été rapidement fait sortir de la scène par Chanté, qui a noté qu’elle avait assumé le rôle d’animatrice pour trois raisons : l’opportunité de « des photos de feu pour Instagram », un visa de travail qui l’oblige à travailler une partie du temps au Canada et la possibilité de célébrer les talents noirs dans un pays qui ne parvient souvent pas à le faire.

« En grandissant, je ne me voyais pas vraiment à la télévision », a déclaré Chanté à CBC News sur le tapis noir de l’émission. « Vous voulez avoir l’impression d’être compté, comme si vous faisiez partie des choses. Il est donc important de vous voir à la télévision et de savoir que c’est possible.

« Quand on ne le voit pas, on ne pense pas que ce soit possible. »

Jully Black interprète dimanche un medley de sa musique aux Legacy Awards. (Ernesto Distefanoe/The Black Academy/CBC)

Après l’introduction ratée des animateurs, est venue la première représentation de la soirée, de la lauréate Jully Black. Soutenue par un groupe scintillant et orné d’or, Black a interprété trois de ses succès : Reine; une interprétation de La sueur de ton front dédié aux fans jamaïcains dans le public ; et Fou de sept jours.

Elle a été suivie par Lu Kala et son hit L’ère des jolies filles; une interprétation du pianiste de jazz canadien Oscar Peterson Hymne à la liberté interprété par Jackie Richardson, Thompson Egbo-Egbo et la ballerine Jasmine Renée Thomas ; et une interprétation du classique Rascalz Touche du Nord de Taaylee G, Tamir, YSN Fab et Zach Zoya pour terminer le spectacle.

De gauche à droite, Kia et Tamika Nurse apparaissent sur scène lors des Legacy Awards. Kia, une basketteuse professionnelle, a reçu le prix de l’athlète de sa sœur, Tamika. (Ernesto Distefano/The Black Academy/CBC)

Il y a même eu une bataille de rap Jamaïque contre Trinidad entre Anderson, James et Chanté. Cette section comprenait une référence partielle au spectacle de l’année dernière, dans lequel Anderson et James distribuaient des galettes jamaïcaines aux membres du public. Cette fois, Chanté a rappé : « Vous éliminez une animatrice de Trini, vous demandez des ennuis / Deux contre un mais j’ai l’habitude de manger des doubles », une référence à la cuisine de rue similaire de Trinité-et-Tobago.

« Oubliez tous les opposants »

Bien qu’entrecoupé de performances et d’hommages, le spectacle était principalement dédié à honorer les lauréats.

La basketteuse professionnelle Kia Nurse a reçu le prix de l’athlète, qui lui a été remis sur scène par sa sœur Tamika Nurse. Cela a été suivi par le Visionary Award, décerné à Tonya Williams, l’actrice, activiste et fondatrice du Reelworld Film Festival (maintenant Reelworld Film Institute), par Cameron Bailey, PDG du Festival international du film de Toronto.

Williams a parlé de l’importance d’une soirée qui reconnaît le talent noir. Elle a déclaré qu’elle s’était d’abord lancée dans le domaine du théâtre pour accroître « les représentations positives de personnes qui ressemblent à [her] ».

Plus elle travaillait dans cette industrie, plus elle se rendait compte que les Noirs et les personnes de couleur étaient mal représentés, car «ces décors étaient principalement remplis d’hommes blancs».

Le prochain à monter sur scène était Lu Kala, un chanteur congolais canadien dont le morceau L’ère des jolies filles est devenue l’une des chansons les plus populaires de l’année dernière. En remportant le Emerging Artist Award, elle a parlé sur scène et sur le tapis de ce qu’un spectacle comme celui-ci aurait signifié pour elle lorsqu’elle était enfant – et comment être reconnue comme une pop star, plutôt que d’être catégorisée à tort comme une chanteuse de R&B, peut contribuer à ce que la prochaine génération de chanteurs se sente plus acceptée.

« Nous voulons que d’autres petits enfants noirs deviennent des pop stars. Je veux juste qu’ils continuent », a-t-elle déclaré sur le tapis avant la remise des prix. « Oubliez tous les opposants qui disaient que vous ne pouviez pas y venir. J’en suis la preuve vivante. Je suis en route et vous pouvez être là aussi. »

Lu Kala, la chanteuse derrière Pretty Girl Era, prend la parole après avoir accepté son prix d’artiste émergente. (Ernesto Distefanoe/The Black Academy/CBC)

Le prix Icon a ensuite été décerné à Jully Black, qui a attiré l’attention internationale après avoir remplacé les mots « notre maison et notre terre natale » par « notre maison sur notre terre natale » alors qu’elle chantait l’hymne national canadien lors du match des étoiles de la NBA plus tôt cette année.

Enfin, le cinéaste Réalisateur X, de son vrai nom Julien Christian Lutz, a reçu le Trailblazer Award 2023. Connu pour avoir travaillé avec des stars comme Drake, Rihanna et Kendrick Lamar, Lutz a expliqué que, dans un passé récent, il n’y avait effectivement aucune émission, radio ou remise de prix noire au Canada.

« Parfois, nous oublions tout le chemin parcouru, parce que nous sommes trop dans le moment présent », a-t-il déclaré. « Parce que… il n’y a pas si longtemps, nous luttions pour être considérés comme des êtres humains. Alors levez-vous, Canada noir, gardez la tête haute, parlez de votre voix puissante et dites : « C’est notre histoire, c’est notre héritage, c’est notre pays.' »

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-Noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Being Black in Canada, un projet de CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.