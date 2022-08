Les LED lumineuses pourraient sonner le glas des cieux sombres

Une vue globale de la Terre assemblée à partir des données acquises par le satellite Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP). Nasa

Les spécifications de la proposition actuelle fournissent un point de départ pour la planification, y compris un seuil de température de couleur de 3 000 K conformément à l’ordonnance sur le ciel sombre de Pittsburgh, qui a été adoptée l’automne dernier. Cependant, Martinez dit que c’est le maximum, et pendant qu’ils recherchent des consultants, ils tiendront compte de ceux qui font preuve d’expertise dans le ciel noir. La ville envisage également – ​​si le budget et l’infrastructure le permettent – ​​un «système de gestion de l’éclairage du réseau», une sorte d’éclairage «intelligent» qui leur permettrait de contrôler les niveaux d’éclairage et de savoir quand il y a une panne.

Martinez dit qu’il y aura un engagement à l’échelle de la ville et des mises à jour sur le statut à mesure que des étapes critiques seront atteintes. « Nous sommes actuellement dans la période d’évaluation », dit-elle, ajoutant que la prochaine étape est l’autorisation d’un nouveau contrat. Elle reconnaît qu’il existe un « intérêt passionné pour l’éclairage public » et qu’elle aussi est impatiente de voir le projet se concrétiser : « Ce n’est pas parce que les choses semblent se calmer qu’il n’y a pas de travail. »

Bien qu’ils ne rencontrent pas d’experts en pollution lumineuse pour le moment, Martinez dit que ceux qu’ils ont rencontrés lors de la dernière série de propositions – Stephen Quick et Diane Turnshek de CMU – ont joué un rôle « instrumental » dans l’adoption de l’ordonnance sur le ciel noir.

Ces derniers mois, dit Zielinska-Dabkowska, son “bébé” a été la première conférence Responsible Outdoor Light at Night, un rassemblement international de plus de 300 professionnels de l’éclairage et chercheurs en pollution lumineuse qui s’est tenu virtuellement en mai. Barentine était parmi les orateurs. “C’est un signe que tout cela avance vraiment, à la fois comme sujet de recherche mais aussi comme quelque chose qui attire l’intérêt des praticiens de l’éclairage extérieur”, dit-il à propos de la conférence.

Il y a plus de travail à faire, cependant. L’IDA a récemment publié un rapport résumant l’état actuel de la recherche sur la pollution lumineuse. La Rapport de 18 pages comprend une liste de lacunes dans les connaissances à combler dans plusieurs domaines, y compris l’efficacité globale des politiques gouvernementales en matière de pollution lumineuse. Un autre est la quantité de pollution lumineuse provenant de sources autres que les lampadaires de la ville, qui, selon une étude de 2020, ne représentaient que 13% de la pollution lumineuse de Tucson. On ne sait pas ce qui compose le reste, mais Barentine soupçonne que la deuxième source la plus importante aux États-Unis et en Europe est l’éclairage commercial, comme les panneaux LED extérieurs flashy et l’éclairage des parkings.

Travailler avec des entreprises pour réduire les émissions de lumière peut être difficile, déclare Clayton Trevillyan, directeur du bâtiment de Tucson. “S’il y a une source de lumière à l’intérieur du bâtiment, techniquement, elle n’est pas réglementée par le code de l’éclairage extérieur, même si elle émet de la lumière à l’extérieur”, explique Trevillyan. Dans certains cas, dit-il, afin de contourner les restrictions de la ville, les entreprises ont suspendu les enseignes lumineuses à l’intérieur des bâtiments mais les ont dirigées vers l’extérieur.

Pour les villes qui tentent de mettre en œuvre une ordonnance sur l’éclairage, dit Trevillyan, les plus grands obstacles auxquels elles seront confrontées sont des arguments “non pertinents”, affirmant en particulier que la réduction de la luminosité de l’éclairage extérieur réduira les revenus publicitaires et rendra la ville plus vulnérable à la criminalité. La clé pour appliquer avec succès les règles du ciel noir, dit-il, est d’éduquer le public et de refuser de céder aux personnes qui cherchent des exceptions ou exploitent des failles.

Les experts en pollution lumineuse disent généralement qu’il n’y a aucune preuve substantielle que plus de lumière équivaut à une plus grande sécurité. À Tucson, par exemple, dit Barentine, ni les accidents de la circulation ni la criminalité n’ont semblé augmenter après que la ville a commencé à atténuer ses lampadaires la nuit et à restreindre l’éclairage extérieur en 2017. L’année dernière, des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont analysé taux de criminalité aux côtés de 300 000 pannes d’éclairage public sur une période de huit ans. Ils ont conclu qu’il y avait «peu de preuves» d’un impact sur les taux de criminalité dans les rues touchées – en fait, les auteurs semblaient rechercher des rues adjacentes mieux éclairées. Barentine dit qu’il existe des preuves que «l’éclairage stratégiquement placé» peut aider à réduire les collisions routières. “Au-delà de cela, les choses deviennent troubles assez rapidement”, dit-il.