Les lecteurs s’inquiètent du contenu de la Prop 1, des informations d’identification McDonald’s des candidats et du mauvais trafic

Un agenda caché déguisé en action contre l’avortement

Rye, NY : Pourquoi le gouverneur Hochul ment-il aux New-Yorkais ? La proposition 1/Amendement pour l’égalité des droits ne codifie pas l’avortement. Il ne parle pas de l’avortement. Elle aurait pu proposer un simple amendement sur l’avortement. Au lieu de cela, cet amendement formulé de manière vague, qui n’est même pas expliqué sur le bulletin de vote, constitue une attaque contre les droits des femmes et des parents.

Voici ce qu’elle ne vous dit pas. Premièrement : il n’y a aucun danger que le droit à l’avortement soit supprimé. New York a légalisé l’avortement en 1970, trois ans avant Roe v. Wade. Les Républicains ont contrôlé le Sénat de l’État pendant près de 60 ans, et le poste de gouverneur pendant 12 ans. Personne n’a voulu avorter. Les droits ont été renforcés avec la loi sur la santé reproductive de 2019. Deux : le « sexe » et « l’âge » sont inclus comme de nouveaux droits qui ouvrent la voie à l’autorisation des hommes dans les espaces réservés aux femmes et facilitent la voie aux projets de loi d’Albany existants : une éducation sexuelle complète de la maternelle à la 12e année, des vaccins et des médicaments administrés aux mineurs à l’école et décisions médicales prises, le tout sans le consentement des parents. Troisièmement : le « pays d’origine » est un nouveau droit qui pourrait conduire au droit de vote et à des avantages pour les non-citoyens. Quatrièmement : la partie B, non mentionnée dans le langage du scrutin, codifie la discrimination inversée.

Notre destin ne devrait pas être laissé à l’interprétation judiciaire des tribunaux, trop débordés pour juger des affaires de violence domestique ou d’augmentation de la criminalité.

Si Hochul veut vraiment donner « à des millions de femmes la dignité, l’autonomie et la liberté qu’elles méritent », elle se soucierait des victimes de violence domestique et des milliers de femmes victimes de trafic dans tout notre État. N’achetez pas le faux scandale. Votez non sur la proposition 1 pour véritablement protéger les New-Yorkais ! Julie Powers Killian, candidate républicaine de 2018 au poste de lieutenant-gouverneur

Chaperons

Brooklyn : Puis-je suggérer un moyen de créer des emplois et de prendre soin de nos malheureux pauvres ? L’administration des services à l’enfance, ainsi que notre système pénitentiaire, peuvent-ils embaucher des personnes ayant une certaine éducation au salaire minimum pour s’asseoir en tête-à-tête avec les familles et avec tous les prisonniers afin d’assurer la sécurité de tous ? Geneviève Stuber

Diagnostic divin

Staten Island : Maintenant qu’Harvey Weinstein a reçu un diagnostic de cancer de la moelle osseuse, il semble que D.ieu ait rendu justice à sa manière. Pourquoi dépensons-nous l’argent des contribuables pour les soins médicaux de Weinstein en prison alors qu’il devrait mourir d’une mort lente et douloureuse dans sa cellule de prison ? Peut-être que maintenant il comprend le karma ! Myra Goodman

Plus sûr et plus gentil

Manhattan : Il y a un problème avec nos systèmes alimentaires. La récente épidémie d’E. coli liée aux hamburgers McDonald’s Quarter Pounder a entraîné des maladies, des hospitalisations et même des décès. Le CDC, la FDA et d’autres agences de santé enquêtent sur les oignons frais émincés et les galettes de bœuf d’un quart de livre comme sources suspectées de contamination. Ce n’est pas la première fois que nous constatons des épidémies liées à des produits à base de viande, et cela met en évidence un problème plus vaste lié à la sécurité alimentaire dans l’agriculture animale. Il existe une meilleure façon. En adoptant une alimentation à base de plantes, nous pouvons éviter ces risques et profiter d’aliments délicieux qui sont non seulement sûrs mais également optimaux pour la santé humaine, la planète et les animaux. Il est désormais temps d’explorer des alternatives à base de plantes et de faire des choix compatissants pour un avenir meilleur. Nelson Yancy

Imaginez que

Lakewood, New Jersey : Que diraient le GOP (Gaggle Of Putzes) et leurs partisans buveurs de Kool-Aid si Kamala Harris organisait un rassemblement public et parlait de la taille des parties intimes d’un homme ou d’une femme, comme l’a fait cet idiot en Pennsylvanie ? Que diraient-ils si Harris était un délinquant sexuel avéré ? Que feraient-ils si elle approuvait une violente insurrection au Capitole de notre pays et la qualifiait de « jour de l’amour » ? Je me demande comment ces hypocrites l’appelleraient si elle avait cinq enfants de trois maris différents alors qu’elle était encore mariée. Ou si elle était une criminelle condamnée. Que diraient-ils si elle qualifiait le COVID-19 de canular et qu’il était responsable de millions de morts ? Comment réagiraient-ils en assistant à une réunion publique et en la regardant danser pendant 40 minutes sans répondre à des questions ? Il est temps que les partisans de MAGA réalisent pour quoi (et non pour qui) ils votent : un hypocrite et un menteur. Frank Mongiello

Accusation peu sérieuse

Manhattan : Alors, Ken Frydman («La visite de Trump chez McDonald’s met Harris dans l’huile chaude», éditorial du 23 octobre) critique Kamala Harris pour ne pas avoir été en mesure de produire une fiche de paie pour un concert d’été unique chez Mickey D’s en 1983, alors qu’elle avait 18 ans. Il y a plus de 40 ans. Je suis sûr que beaucoup de gens conserveront des certificats d’achèvement de cours universitaires datant d’aussi loin. Conserver les fiches de paie d’un emploi à court terme ? Pas tellement. Le fait que Frydman suppose que Harris ment parce qu’elle ne peut pas fournir une telle preuve montre un fiel colossal et un manque total de cellules cérébrales fonctionnelles. HD Kayne

Un défi de taille

Scarsdale, NY : Un peu choqué que le Daily News ait publié une opinion de Ken Frydman, un supposé PDG des relations publiques. Dans ce document, il affirme que Donald Trump a scellé l’élection en travaillant son ventre de cascadeur dans un McDonald’s et qu’il a été étonné que les frites sorties d’une friteuse ne soient pas servies à la main. Sérieusement, Ken ? Kamala Harris a déclaré qu’elle travaillait chez McDonald’s il y a 41 ans. Cela a vraiment « énervé » le sensible Ken. La prétendue PDG exige qu’elle montre une fiche de paie ou un relevé bancaire datant d’il y a 41 ans, et jusqu’à ce qu’elle produise « des preuves irréfutables, je supposerai qu’elle a menti ». Eh bien, Ken, le PDG, vous pouvez peut-être produire un relevé bancaire ou un bulletin de paie d’il y a 41 ans, mais la plupart des gens normaux ne le peuvent pas. J’ai travaillé dans un bar il y a 41 ans et je n’ai rien. En fait, le bar n’est même plus là. Paul Christie

Retenues

Bronx : Ken Frydman est tellement inquiet que Kamala Harris n’ait pas prouvé qu’elle travaillait chez McDonald’s. Vraiment? Où est l’indignation de voir Trump ne pas fournir ses déclarations de revenus ? Combien de temps est trop long ? Julie Réitano

Preuve supplémentaire

Boynton Beach, Floride : La suggestion de Ken Frydman selon laquelle Kamala Harris confirme son affirmation selon laquelle elle a travaillé chez McDonald’s lorsqu’elle était adolescente est absurde. Combien d’entre nous, y compris Frydman, ont des fiches de paie ou des déclarations de revenus pour des emplois qu’ils occupaient il y a 40 ou 50 ans ? Quelle est sa position sur le fait que l’ancien président n’a pas fourni ses déclarations de revenus au cours des 10 dernières années ? Que diriez-vous que Trump documente des rapports détaillés sur son état physique et mental ? Andrew LeWinter

Père pas fils

Bronx : l’éditorial de Ken Frydman discutant de la séance photo McDonald’s de Donald Trump et de l’affirmation de Kamala Harris selon laquelle il a travaillé chez McDonald’s confond ses références à George Bush. Michael Dukakis n’a pas perdu contre George Walker Bush mais contre George Herbert Walker Bush. John Kerry n’a pas perdu contre George Herbert Walker Bush mais contre George Walker Bush. Bruce D.Campbell

Colorisme

Riverhead, LI : À tous les Voicers qui pensent qu’il est si spirituel d’appeler Trump « l’homme orange », voici une idée : appelons Harris « la femme de couleur ». Après tout, n’était-ce pas la seule qualification qu’elle devait remplir pour devenir vice-présidente ? Martin Smith

Passer à autre chose

Hamilton Square, NJ : Merci aux Guardians pour cette série de fanions bien disputée. Maintenant, allons aux Yankees. Eileen T.Johnson

La source de l’odeur

Garwood, NJ : L’EPA du New Jersey vient d’annoncer qu’elle a découvert la source de l’odeur toxique entourant la région de Meadowlands. Ce sont les Jets et les Giants. John E. Deichmeister

Nettoyage

Jackson Heights : Je suis fier de vivre à Jackson Heights, la communauté la plus ethniquement diversifiée du pays. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes protestent contre la suppression des bordels illégaux et des vendeurs ambulants illégaux. Les propriétaires d’entreprises légitimes travaillent de longues et dures heures pour gagner leur vie et font face à la concurrence déloyale de ceux qui n’ont pas de frais généraux, ne paient pas de droits de licence ni de taxes et diminuent la qualité de vie dans nos rues. Merci à tous ceux qui participent à la restauration de Jackson Heights pour redevenir le grand quartier qu’il était autrefois. Nous apprécions votre service. Glenn B. Jacobi

Ça va lentement

Richmond Hill : Mercredi dernier à midi, j’ai dû héler un taxi pour me rendre de Penn Station à W. 46th St. pour le déjeuner. C’était la première fois depuis longtemps. Je ne veux pas dire que les rues étaient bondées, mais j’ai dû me raser à nouveau après mon arrivée. Quel que soit le nom donné aux mesures correctives, quelque chose doit être fait dans notre intérêt à tous. Robert Cloléry