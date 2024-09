Les lecteurs s’expriment sur l’intégrité des élections, les restrictions d’Airbnb et le pitching de Clay Holmes

Les allégations de fraude électorale ignorent les règles que nous avons

Commack, LI : Je voudrais remercier le commentateur Robert Kralick pour avoir ajouté un peu d’humour à un samedi autrement ennuyeux ! Il semble croire que n’importe qui peut voter n’importe où et voter plus d’une fois.

Pas du tout ! Ayant travaillé comme agent électoral, je peux expliquer comment fonctionne le vote en personne. Un agent électoral démocrate et un agent électoral républicain doivent être assis côte à côte à la table où les électeurs potentiels font la queue pour recevoir des bulletins de vote blancs. Chaque table représente un certain nombre d’adresses du quartier. L’électeur potentiel doit donner son nom (nous ne sommes pas obligés de lui demander une pièce d’identité). Lorsque nous le trouvons dans le registre, il doit signer sous une copie de sa signature précédente. Nous lui remettons ensuite un bulletin de vote blanc à remplir. L’électeur remet le bulletin rempli à un autre agent électoral qui le place dans un scanner où il est enregistré.

Il peut y avoir des problèmes auxquels les agents électoraux sont préparés. Si nous ne parvenons pas à trouver le nom de l’électeur potentiel dans notre registre, il ne peut pas voter (parfois, c’est dû à un récent déménagement et il faut faire un suivi auprès du bureau des élections). S’il ne ressemble pas à l’électeur qu’il prétend être (en termes d’âge, par exemple), il ne peut pas voter. S’il a déjà voté (c’est-à-dire que nous remarquons qu’il a déjà signé sous sa signature précédente), il ne peut pas voter à nouveau. Les bulletins de vote par correspondance fonctionnent de la même manière : votre bulletin, une fois reçu, sera scanné et compté, à condition que vous n’ayez pas déjà voté.

Si Kralik pense qu’il est si facile de voter plus d’une fois, je lui suggère d’essayer. Yvonne Fitzner

La véritable supercherie

Flushing : Le châtelain de Glen Head, le porte-parole Robert Kralick, nous parle une fois de plus de toutes les fraudes électorales perpétrées par les démocrates lors des élections précédentes. Il ignore commodément le fait que les législatures républicaines des États du Sud imposent régulièrement des règles de suppression des votes visant les minorités afin de limiter le vote pour les démocrates. Combien de bulles dans un savon, M. K ? Lester Simon

Cité industrielle

Brooklyn : Malgré toutes les démonstrations de force et les éloges des politiciens, pourquoi ne font-ils pas preuve de courage et n’admettent-ils pas qu’il n’y aura jamais de solution à la crise du logement abordable à New York ? Pourquoi ? Parce que le lobby de l’immobilier, cupide et dégoûtant, possède nos élus corps et âme. Arrêtez de faire marcher tout le monde. Retirez l’argent de la politique ! Gary Butler

Locations à court terme

Manhattan : La restriction imposée à Airbnb à New York est une approche trop autoritaire qui n’a pas donné les résultats escomptés. Une politique plus équilibrée est nécessaire. Les loyers à New York continuent d’être astronomiques et ne vont que dans une seule direction : la hausse. L’offre de logements reste limitée. Et ceux qui souhaitent louer leur appartement à court terme trouveront simplement d’autres moyens de le faire. Il s’agit généralement de s’adapter à la loi, et non de la respecter. L’interdiction d’Airbnb rend extrêmement difficile pour les touristes – du moins ceux de la classe moyenne – de visiter New York, et fait également peser un fardeau sur ceux qui peuvent avoir besoin d’un hébergement temporaire pour diverses raisons personnelles. La loi est un cadeau aux lobbys hôteliers, et non un cadeau qui profite aux habitants de New York. C’est une paperasserie qui a mal tourné. Daniel Dolgicer

Adapté au parc

Manhattan : À propos de «La High Line, à nouveau menacée(Éditorial du 4 septembre) : Ces arguments ne tiennent pas la route. D’abord, la High Line n’est pas du tout menacée par notre proposition de développement des Western Rail Yards ; en tant que voisins et partisans de longue date de la High Line, nous avons rencontré les Friends of the High Line à dix reprises et apporté des modifications substantielles à notre proposition en réponse à leurs inquiétudes. Depuis lors, ils n’ont pas réussi à communiquer des inquiétudes de fond et ont plutôt lancé une campagne de désinformation. Nous avons modifié le plan de 2009 parce qu’il n’était plus économiquement viable étant donné l’escalade des coûts de construction de la plateforme sur le site, et les logements dont la High Line dénonce la réduction étaient en fait des unités résidentielles haut de gamme. Alors que la High Line se lamente sur l’impact d’une gare de triage sur sa « vue sur la ville », cette proposition créera un parc public de 2,2 hectares, 5 000 emplois syndiqués permanents dans la station, plus de 300 logements abordables et des investissements économiques indispensables à New York, tout en améliorant l’accès à la High Line. Andrew P. Rosen, directeur de l’exploitation, Hudson Yards

Art déplaisant

Brooklyn : Je suis handicapé. Donc, quand les ascenseurs du métro sont disponibles, je suis reconnaissant. Cependant, c’est un peu effrayant de voir des graffitis sur les murs extérieurs transparents quand on monte et descend dans ces ascenseurs. Ceux qui ont conçu ces ascenseurs n’ont visiblement pas pensé à la facilité avec laquelle ils seraient défigurés par des graffitis à New York. Pire encore, les graffitis semblent impossibles à effacer. Honte à eux. Georges Nader

Le souffler

White Plains, NY : Pourquoi les Yankees ne peuvent-ils pas demander l’aide de Mariano Rivera ou de Jeff Nelson pour le pitching de Clay Holmes ? Il nous tue avec 11 sauvetages ratés. Nous espérons passer le premier tour s’il n’arrive pas à se ressaisir. Il est comme John Wetteland (Sweatland, mdr). Au secours ! Rick Tilson

Modèle de pichet

St. Petersburg, Floride : Quand est-ce que Hal Steinbrenner va se rendre compte que Boonehead est le manager le plus stupide du baseball ? Continuer à faire jouer Clay Holmes comme stoppeur à maintes reprises alors que ce gars a déjà raté 11 arrêts est incroyable. Sans parler des nombreuses fois où il a transformé une avance confortable en une fin de match à couper le souffle et a obtenu un arrêt pour cela ! Aaron Boone est un crétin qui fait des bulles et crache des cacahuètes et qui aurait dû être renvoyé l’année dernière. Les Yankees ne remporteront jamais le gros lot avec lui comme manager. J’aimerais savoir ce que les joueurs pensent en privé de ses décisions stupides. S’il te plaît, Hal, fais-le sortir de notre abri ! Bill Barrett

Les jours de canicule

Staten Island : À la voix de Sarah Alboher : Je suis d’accord avec toi. Je déteste l’été. La chaleur, l’humidité et les odeurs sont dégoûtantes. Je suis même énervée au printemps en sachant que l’été approche à grands pas. J’ai hâte de voir les premières nuits fraîches de l’automne. Lynn Fodor

Devenez simplement vert

Brooklyn : La gouverneure Hochul a réuni des « experts mondiaux » pour discuter de l’avenir de l’économie énergétique de New York, en évoquant notamment les petits réacteurs nucléaires. Pense-t-elle que les New-Yorkais ont oublié Tchernobyl ou Fukushima ? Quelle communauté accueillerait favorablement une nouvelle centrale nucléaire, aussi petite soit-elle ? Comme le souligne l’Institute of Energy Economics and Financial Analysis, l’énergie nucléaire reste trop chère, trop lente à construire et bien trop risquée. Le flirt de Hochul avec l’énergie nucléaire est pour elle une façon d’éviter de faire le vrai travail de gouvernance. Selon la loi, New York est tenu de tirer 70 % de son électricité de sources renouvelables d’ici 2030. Mais un certain nombre de rapports récents montrent que l’État de New York sous la direction de Hochul est à la traîne. Construisons les réseaux éoliens, solaires, de stockage par batterie, d’énergie thermique et de soutien au réseau dont nous avons besoin. C’est notre économie énergétique de l’avenir. Sara Gronim

Retenue

Camden, NJ : Alors que nous approchons des derniers jours de la carrière politique du président Biden, je salue ses efforts pour empêcher l’armée de notre pays de participer aux conflits mondiaux. Biden a lui-même enduré de nombreuses tragédies familiales – il est personnellement conscient et peut s’identifier à la douleur et à la souffrance de longue date. Il n’a pas encouragé le Congrès à déclarer la guerre dans les affaires internationales jugées indisciplinées. Ses actions ont empêché notre pays de subir les épreuves douloureuses des nouvelles familles Gold Star. Wayne E. Williams

Président préoccupé

Jackson Heights : Alors que le président Biden enchaîne les vacances et que la vice-présidente Kamala Harris est en tournée électorale dans plusieurs États, qui dirige notre pays alors que nous nous rapprochons de la Troisième Guerre mondiale ? Le peuple américain est comme Kevin dans « Maman j’ai raté l’avion ». Glenn B. Jacobi

J’ai coulé la solution

Bronx : à Glenn J. McManus, qui se plaint du fait que Kamala Harris et le président Biden laissent passer des « millions » de « migrants criminels illégaux » à la frontière : vous demandez pourquoi ? Pourquoi ne pas demander à Donald Trump ? C’est lui qui a tué le projet de loi bipartisan sur la frontière. Sandi Lusk