Les lecteurs se réjouissent – Les Kindles sont jusqu’à 50% de réduction pendant Amazon Prime Day

Un liseuse peut être un excellent moyen d’économiser de l’espace et d’avoir toujours une large sélection de livres à votre disposition, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Le Kindle d’Amazon est le lecteur électronique le plus populaire sur le marché et possède de nombreuses fonctionnalités qui en font un excellent choix. Amazon a démarqué les appareils de lecture électronique Kinde pour Premier jouravec certains modèles .

Il existe des options pour tous les budgets, avec des prix à partir de 45 $. Nous avons mis en évidence quelques-unes des meilleures offres ci-dessous, mais assurez-vous de consulter toute la sélection de vente de liseuses Kindle sur Amazon.

David Carnoy/CNET Le Kindle Paperwhite est notre choix pour le meilleur lecteur d’ebook polyvalent pour 2022. Il dispose de paramètres de lumière chaude réglables, d’une durée de vie de la batterie plus longue qui peut durer des semaines et il est complètement étanche pour que vous puissiez lire au bord de la piscine, à la plage ou dans le bain. Et il dispose d’un écran antireflet de 6,8 pouces facile à lire, même en plein soleil. Le prix de 95 $ est accompagné d’un support publicitaire, mais vous pouvez opter pour la version sans publicité pour 110 $.

Sarah Tew / Crumpe Si vous avez un budget limité ou si vous utilisez une liseuse avec désinvolture, envisagez cette option peu coûteuse. Il manque beaucoup de fonctionnalités du Paperwhite, mais ce modèle coûte plus du double. Ce Kindle de base est une excellente liseuse pour le lecteur occasionnel, et sa lumière intégrée en fait une grande amélioration par rapport aux anciens modèles.