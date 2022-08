Les lecteurs se penchent sur la ligne potentielle Amtrak Chicago-Peoria – Shaw Local

Choo-choo, ou pas choo-choo, telle est la prémisse rebattue.

Le sujet d’aujourd’hui est les trains, et pas seulement pour marquer le 135e anniversaire du Great Chatsworth Train Wreck, qui a coûté la vie à 85 personnes dans le comté de Livingston (pour une plongée profonde, visitez tinyurl.com/ChatsworthWreck).

Le 23 juillet, j’ai écrit sur les projets d’établissement d’une ligne Amtrak de Chicago à Peoria, qui, si elle était lancée bientôt, pourrait coûter 2,45 milliards de dollars sur 10 ans. Une étude de faisabilité récente plus tôt, avec 31 000 répondants, a montré 95% susceptibles d’utiliser une telle ligne. Les autorités estiment entre 440 et 830 coureurs sur cinq allers-retours quotidiens.

Les premiers retours étaient encourageants. Tim W. de Mokena a écrit : « Je suis tout à fait d’accord que le (r)établissement de cette voie ferrée pour passagers est attendu depuis longtemps.

« La dernière fois que ce service a fonctionné, c’était en 1977. La société qui l’exploitait (Chicago, Rock Island & Pacific Railroad) a déposé son bilan et a été dissoute trois ans plus tard. De manière significative, le Rock Island exploitait le service de passagers Chicago-Peoria et d’autres itinéraires de passagers depuis plus de 120 ans, qui s’est arrêté en raison de la détérioration de la situation financière du Rock et du manque de fonds nécessaires pour transférer son activité de passagers à Amtrak.

“En tant que visiteur régulier du Starved Rock State Park et d’autres attractions touristiques de la vallée de l’Illinois, je considère le manque de service de train de voyageurs sur ce corridor comme une occasion perdue. Franchement, le transport ferroviaire de voyageurs dans ce pays est catastrophique par rapport à d’autres pays comme la Grande-Bretagne, dont j’ai pu constater par moi-même qu’elle possédait un excellent réseau de transport ferroviaire de voyageurs.

« Comme pour tout ce qui en vaut la peine, cela nécessitera du travail. J’ai de l’expérience dans l’industrie ferroviaire et j’ai la volonté d’aider.

Phil H. était moins enthousiaste :

“C’est une myopie de penser que je vais conduire jusqu’à la gare de Metra, prendre un train jusqu’à Union Station, prendre un autre train jusqu’à Peoria, louer une voiture, m’occuper de mes affaires, attendre que le prochain train parte pour Chicago et revenir sur mes pas. domicile. Ça n’arrivera pas. En ce moment, je peux sauter dans ma voiture, partir quand je veux, voyager sur une autoroute et revenir quand je veux. Le seul inconvénient est que je brûle du carbone pour le faire. …

«Je dis dépenser les 2,45 milliards de dollars en voitures électriques. Je sais que l’infrastructure n’est pas établie pour les voitures électriques, mais elle ne l’est pas non plus pour les chemins de fer à grande vitesse. Nous devrions regarder vers l’avenir avec le transport, ne pas rêver à quel point il est agréable de s’asseoir dans un train et de regarder passer les champs de maïs. Les voyages en train sont réservés aux touristes et aux personnes ayant beaucoup de temps libre. Aidez les gens d’affaires à se rendre d’un point A à un point B avec des voitures électriques et hybrides. Le gouvernement peut faire beaucoup pour encourager l’achat de véhicules électriques. »

Est-ce une proposition soit-ou soit? Ma boîte aux lettres est ouverte.

Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l'État pour Shaw Media.