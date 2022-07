Les lecteurs réagissent au fardeau de l’inflation – Shaw Local

Shaw Local News Network a posé aux lecteurs une série de questions liées à l’inflation dans une enquête non scientifique menée en juin, y compris ce qu’ils pensent de leur situation financière actuelle, ce qu’ils ont fait pour faire face à la flambée des prix et ce qu’ils pourraient faire. Les répondants n’étaient autorisés à peser qu’une seule fois par appareil ou adresse e-mail.

Lorsqu’on leur a demandé si leur situation financière était meilleure ou pire qu’il y a six mois, 39 %, soit 448 des 1 146 réponses, se considéraient comme bien pire. Pendant ce temps, 1%, soit 15 répondants, ont déclaré qu’ils se considéraient beaucoup mieux.

Selon l’enquête, 95 répondants, soit 8 %, ont déclaré qu’eux-mêmes ou un conjoint avaient perdu leur emploi au cours des six derniers mois et 170, soit 15 %, ont déclaré avoir ajusté leurs habitudes de dépenses en raison de la hausse des coûts ou de l’inflation.

En ce qui concerne ce qu’ils pensent des six prochains mois, 36 %, soit 411 des 1 146 personnes qui ont répondu, ont déclaré qu’ils pensaient que leur situation financière serait bien pire. Sur le total des personnes qui ont répondu, seulement 2%, soit 18 des 1 146 répondants, ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils seraient beaucoup mieux lotis.

L’enquête a également demandé aux participants de réfléchir à leurs propres décisions et de classer ce qu’ils étaient le plus susceptibles de couper. Les concerts ou événements sportifs figuraient en tête de la liste des choses à couper pour 70%, soit 807 des 1 146 répondants. Viennent ensuite l’alcool/le tabagisme/le jeu, 59 % ; voyages, 58 % ; journaux ou magazines, 48 ​​% ; dîner au restaurant, 44 % ; vêtements, 40 % ; services d’épicerie et de streaming, 36 % chacun ; et le gaz était le dernier à 25%, selon l’enquête.