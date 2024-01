Les lecteurs ont choisi Timothy Faust comme meilleur photographe du comté de Summit en 2023

Timothy Faust, un photographe basé à Breckenridge dont le travail l’a emmené à travers les États-Unis, a été sélectionné comme meilleur photographe au concours Best of Summit 2023.

Pour Timothy Faust, prendre une photo, c’est raconter une histoire.

Photographe professionnel depuis plusieurs décennies, Faust est propriétaire de son entreprise de Breckenridge, Timothy Faust Photography, depuis 20 ans. Il propose une gamme de services photo allant du travail commercial aux mariages et vend des tirages de sa collection personnelle de paysages.

Faust a remporté le prix du meilleur photographe au concours Best of Summit de cette année.

« C’est spécial pour moi que la communauté reconnaisse ce que j’ai fait ici au cours des dernières décennies », a déclaré Faust.

Ce qui l’enthousiasme le plus dans la photographie, a déclaré Faust, c’est son aspect narratif. Un exemple en est la photographie de mariage, pour laquelle il se prépare généralement en parlant avec un client au téléphone ou en personne, parfois plusieurs fois.

“Quand il s’agit d’un mariage, il s’agit de leur permettre d’essayer de raconter l’histoire”, a déclaré Faust.

Après avoir interviewé ses clients, Faust a déclaré qu’il comprenait mieux ce qu’ils essayaient de capturer. Ce faisant, Faust a déclaré qu’il était en mesure d’offrir une expérience photographique sur mesure qui garantit la qualité à ses clients.

En dehors des particuliers, Faust travaille avec de plus grandes organisations, allant des cabinets d’architectes aux organisations à but non lucratif. Parfois, son travail l’emmène sur la route, comme en septembre lorsqu’il a suivi un groupe de cyclistes allant de l’Oregon au New Jersey pour sensibiliser le public au cancer.

“J’aime photographier des choses différentes, parce que cela reste intéressant”, a déclaré Faust. “En le changeant tout le temps, cela reste passionnant.”

Faust facture un tarif forfaitaire de 5 000 $ pour la photographie de mariage. Cela peut être payé en deux versements distincts comprenant un acompte de 1 500 $ suivi du solde restant, ou bien payé en versements mensuels. Les mariages au Colorado ne comportent aucun frais de déplacement, tout déplacement requis en dehors de l’État coûtera un supplément.

Les frais couvrent toute la journée du mariage « depuis le moment où vous avez fini de vous préparer jusqu’à la fin de la réception », selon le site Internet de Faust. Il comprend également un album photo personnalisé de 20 pages et des révisions numériques gratuites.

Les autres tarifs pour les séances de portraits et les travaux commerciaux diffèrent selon le service. Plus d’informations sur les prix et des exemples du travail de Faust sont disponibles sur son site Web à l’adresse TimothyFaust.com .

