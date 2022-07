Les lecteurs du Sun grillent Rishi Sunak et Liz Truss après que le débat sur les chefs ait été écourté

RISHI Sunak et Liz Truss ont rencontré les lecteurs de Sun hier soir pour une grillade personnelle après que le débat a été écourté après que l’animatrice Kate McCann soit tombée malade.

Les deux prétendants ont passé du temps avec le public du studio après que le débat TalkTV ait dû être interrompu à mi-chemin après que le présentateur vedette se soit évanoui.

Les rivaux conservateurs ont eu un interrogatoire de 30 minutes alors qu’ils étaient interrogés sur le NHS, les hausses d’impôts et la flambée des prix des denrées alimentaires Crédit : Dan Charité

Les rivaux conservateurs ont eu un interrogatoire de 30 minutes par l’animateur de télé alors qu’ils étaient interrogés sur le NHS, les hausses d’impôts et la flambée des prix des denrées alimentaires.

Les deux politiciens ont envoyé leurs meilleurs vœux à la rédactrice politique de TalkTV en disant qu’ils espéraient être interrogés par elle à une date ultérieure du concours.

Le ministre des Affaires étrangères et l’ex-chancelier ont tous deux pris le temps de rencontrer dix membres du public par la suite, où ils ont discuté de sujets brûlants, notamment le coût de la vie et la bureaucratie de l’UE.

Hier soir, les lecteurs ont accueilli les deux candidats passer du temps avec eux alors que Mme McCann se remettait au studio d’Ealing, dans l’ouest de Londres.

Gemma Keogh, 34 ans, de Manchester, qui a interrogé le couple sur les prix des supermarchés lors de l’émission en direct, a déclaré: “J’avais l’impression d’avoir été écoutée.”

Jordan Kiss, 21 ans, de Warrington, a également salué la paire pour avoir répondu à “toutes nos questions” allant du coût de la vie à la bureaucratie européenne.

Il a déclaré: «Ils se sont présentés, ils étaient très sympathiques. Ils ont répondu à toutes nos questions. Ils n’ont rien évité. Je pense qu’ils ont vraiment fait du bon travail en fait. J’ai été assez impressionné.

L’entraîneur stagiaire du KFC, Simon English, qui surveillait la ligne, a déclaré: “Si vous le marquiez comme un score de football, ce serait Rishi 2, Liz 0.”

Plus tôt, Liz Truss et Rishi Sunak ont ​​verrouillé les cornes hier soir alors qu’ils faisaient face aux questions des lecteurs de Sun dans la course au numéro 10.

Le ministre des Affaires étrangères a immédiatement attaqué en accusant l’ex-chancelier d’avoir “moralement tort” à propos de ses hausses de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés.

Le favori des bookmakers a déclaré: “C’est faux, que nous ayons actuellement le fardeau fiscal le plus élevé de ce pays depuis 70 ans.

“Et je crois que les lecteurs de Sun veulent que nous respections notre engagement manifeste de ne pas augmenter les impôts. Je suis quelqu’un qui fait ce que je dis que je ferai.

M. Sunak, dont la démission du Cabinet a entraîné la chute de Boris Johnson, a défendu les décisions qu’il a prises alors qu’il était au gouvernement.

L’opprimé a déclaré: «Les lecteurs de Sun devront se faire leur propre opinion. Mais je pense que les lecteurs de Sun sont assez sensés et ont assez de bon sens pour savoir que vous n’obtenez pas quelque chose pour rien et que nous devons payer pour les choses. Je pense que tout le monde l’accepte.

« La question est donc de savoir comment payons-nous les choses ? Je pense qu’il est raisonnable de demander aux plus grandes entreprises de payer un peu plus.

Mais Mme Truss, qui a célébré son 47e anniversaire hier, a déclaré que les décisions d’augmenter les impôts étaient “moralement répréhensibles”.

Mais M. Sunak a riposté en disant: “Je pense que ce qui est moralement répréhensible, c’est de demander à nos enfants et petits-enfants de payer la facture des factures que nous ne sommes pas prêts à payer.”

Le ministre des Affaires étrangères a immédiatement riposté en disant : “Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai.”

Il a affirmé qu’il était “courageux” d’introduire la hausse d’impôt de 12 milliards de livres sterling pour payer les soins sociaux de santé malgré “beaucoup de critiques” pour la décision.

Concernant la hausse de l’impôt sur les sociétés prévue l’année prochaine, elle a déclaré sans ambages : “Les entreprises ont le choix d’investir au Royaume-Uni ou d’investir ailleurs.”

Dans une question émotionnelle, John Hughes, de Birmingham, a demandé au couple pourquoi il ne recevait pas suffisamment de soins et devait compter sur un organisme de bienfaisance depuis qu’il avait reçu un diagnostic de cancer. Il a demandé: “Pourquoi le NHS est-il cassé?”

Mme Truss, qui a admis que l’hôpital King’s Lynn, Norfolk, dans sa circonscription est soutenue par des échasses, a déclaré: «Je ne pense tout simplement pas que les gens puissent s’asseoir là à Whitehall et diriger tout ce qui se passe dans les communautés locales à travers notre pays.

“Et j’aimerais voir plus de soutien basé sur la chirurgie des médecins généralistes. donc moins de personnes doivent se retrouver à l’hôpital. Se concentrant également sur des choses comme les temps d’attente des ambulances qui sont également un vrai problème, en particulier dans les zones rurales.

“Il s’agit de donner plus de pouvoir localement et de s’assurer que nous faisons confiance aux professionnels, vous savez vraiment ce qu’ils font.”

L’ex-chancelier, qui a déclaré qu’il se concentrerait sur les nouvelles technologies, a ajouté: «Je suis convaincu que nous pouvons réduire la liste d’attente plus rapidement. Des personnes comme John recevront le traitement dont elles ont besoin plus rapidement.

“Mais nous ne pourrons rien faire de tout cela si le NHS n’a pas la sécurité.”

Au cours du débat, les deux candidats se sont engagés à faire de la fracturation hydraulique si les collectivités locales donnent leur feu vert.

Lors d’une série de questions rapides, ils sont tous deux restés fermement déterminés à maintenir la récente réduction de 5 pence des droits sur le carburant introduite dans la déclaration de printemps.

M. Sunak a également été directement interrogé par Andrew, à Londres, qui travaille à Heathrow, sur le traitement des factures de carburant en hiver et sur la défense de Vladimir Poutine s’il ferme toutes les conduites de gaz vers l’Europe.

Il a répondu qu’en tant que chancelier, il avait travaillé avec d’autres ministres des Finances pour mettre en place un ensemble de sanctions « que nous n’avions jamais vu » pour « resserrer l’emprise sur la machine de guerre de Poutine ».

Il a ajouté : « Je veux être honnête avec vous au sujet de cette partie de nous qui tient tête à Poutine, c’est nous tous en tant que pays reconnaissant ce que cela va faire sur nos factures d’énergie.

«Et avoir la résolution de traverser ce soutien aux gens au fur et à mesure. Parce qu’en fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit dans nos valeurs, il s’agit de protéger les pays qui sont attaqués. Il s’agit de défendre la liberté.

La lectrice de Sun, Mme Keogh, a interrogé les candidats sur le prix de la viande dans son magasin hebdomadaire en disant qu’ils étaient hors de contrôle.

M. Sunak a répondu: «Nous voulons nous assurer que les supermarchés et toutes les autres personnes de la chaîne d’approvisionnement sont équitables et comment ils fixent le prix de ces choses et que personne ne profite de la situation pour répercuter des hausses de prix qui ne le sont pas. nécessaire.

Il a ajouté: “Je demanderais à tout le monde de rendre des comptes pour m’assurer que vous obtenez les prix les moins chers possibles.”

Mme Truss réduirait les formalités administratives pour les agriculteurs afin de rendre la production alimentaire en Grande-Bretagne moins chère.

La rédactrice en chef du Sun, Victoria Newton, a ouvert l’émission en disant aux candidats que nos lecteurs étaient les plus préoccupés par la crise du coût de la vie, l’immigration et le bon fonctionnement du Brexit.

C’était le deuxième débat en direct entre les deux candidats avec des bulletins de vote envoyés aux membres conservateurs à partir du début de la semaine prochaine.

Quelques heures avant le débat sur The Sun, Truss a fustigé le plan de M. Sunak pour l’économie en disant qu’il se terminerait par une catastrophe à tous les niveaux.

Elle a déclaré: «Ce serait une catastrophe pour les propriétaires. Ce serait une catastrophe pour les gens qui vont travailler. Ce serait une catastrophe pour les gens qui dirigent des entreprises.

Elle a également déclaré que cela “retarderait les personnes qui souhaitent investir en Grande-Bretagne”, car Sunak vise à augmenter les impôts sur les sociétés, ce qui entraînera moins d’investissements, une baisse de la productivité et moins d’opportunités d’emploi.

Plus tôt, ils ont été confrontés aux questions des lecteurs de Sun dans la course au numéro 10 Crédit : PA