Les lecteurs donnent leur avis sur l’opportunité de resserrer les liens avec l’UE : « le diable sera dans les détails »

Les projets visant à proposer à la Grande-Bretagne et à d’autres pays européens une « adhésion associée » à l’UE ont été couronnés de succès. Indépendant les lecteurs parlent.

Nous vous avons demandé ce que vous pensiez d’un projet présenté par la France et l’Allemagne, créant quatre nouveaux niveaux au sein du bloc, les États les plus alignés formant un « cercle intérieur ».

Dans ce qui sera considéré comme une branche d’olivier, un nouveau niveau extérieur de « membres associés » serait ouvert au Royaume-Uni, jetant ainsi les bases d’une relation économique plus étroite.

Sans surprise, la mesure qui pourrait reconstruire les liens du Royaume-Uni avec l’UE après le Brexit a été profondément controversée et a suscité un débat au sein de notre communauté enregistrée.

Indépendant les lecteurs ont été largement positifs dans leur réaction à la nouvelle. Cependant, même si Sarge a déclaré que « en l’absence d’une réadhésion complète », l’adhésion à l’UE « serait une très bonne chose », tout le monde n’a pas été convaincu immédiatement par le renforcement des liens.

Voici ce que nos lecteurs avaient à dire :

« Nous avons besoin de l’UE et l’UE a besoin de nous »

Des liens plus étroits avec nos alliés les plus proches et une amélioration des échanges commerciaux avec eux ne seront que des bonnes choses.

Imogène

« Organisons un référendum »

Nous nous sommes brouillés sans réfléchir, nous devrions rentrer, la majorité du pays le souhaite. La volonté démocratique du peuple est de adhérer, vous n’y croyez pas ? Organisons un référendum

Enlèvement

« Grosse erreur »

Certes, le Brexit a été une grave erreur : faire d’une question complexe un oui non simpliste était voué à donner une réponse mal réfléchie. L’UE est loin d’être parfaite, mais comme la démocratie, elle constitue l’option la moins pire. Il est inévitable que le Royaume-Uni revienne à un moment donné, casquette à la main. Probablement pas de mon vivant, mais l’idée actuelle de devenir membre associé serait un grand pas dans la bonne direction.

HOSS

« Aucune expérience n’est un échec »

L’avantage du Brexit est qu’il a été prouvé qu’il n’y avait aucun bénéfice. Si Remain avait gagné le référendum, nous saurions encore dire à quel point la vie serait merveilleuse en dehors de la terrible UE. Cela ne peut pas arriver maintenant. Nous nous sommes imposés des sanctions économiques. Nous devons surmonter le dernier obstacle : les gens qui sont incapables d’admettre qu’ils se sont trompés.

Mémoire longue23

‘La preuve est tout autour de nous’

Bien entendu, nous devrions saisir chaque occasion pour négocier une relation plus étroite et plus amicale avec l’UE. Il semble que les deux tiers de la population reconnaissent désormais que quitter le pays a été une terrible erreur, y compris une proportion importante de ceux qui ont voté en faveur du départ. Les preuves sont omniprésentes : pénuries d’une myriade de produits, y compris de médicaments ; pénurie de personnel dans les hôpitaux et l’hôtellerie ; difficultés à voyager, etc.

Notre départ a également porté préjudice à l’UE (mais pas autant qu’à nous-mêmes) et nous avons donc beaucoup de chemin à rattraper pour convaincre l’UE de notre sincérité. D’un autre côté, le désordre causé par le départ dans ce pays a servi d’avertissement aux autres pays européens que partir n’est pas une bonne idée.

Érasmophile

« Mon option préférée est l’adhésion directe à l’EEE »

Avant les prochaines élections générales, l’un des Libéraux Démocrates ou Travaillistes rendra publique sa position officielle sur le retour du Royaume-Uni dans le marché unique. Et le parti qui le fera décidera de ce à quoi ressemblera le prochain gouvernement, car au moment des prochaines élections, l’électorat sera attiré par les moyens plausibles d’atténuer le Brexit. Mon option préférée est l’adhésion directe à l’EEE. Et ne citez personne qui dit que la Norvège ne le permettrait pas, elle le ferait absolument. Je dis que comme Stephen Fry, tout le monde est d’accord avec moi, mais certaines personnalités publiques ne veulent pas l’admettre dans les médias.

Ce n’est vraiment pas

« Nous devrions revenir, mais avec prudence et bon sens »

Tout comme trop de gens ont ignoré les faits sur le terrain lorsqu’ils ont décidé de partir, nous ne devons pas faire la même chose en sens inverse. La zone euro que nous avons quittée est un peu différente de celle que nous souhaitons rejoindre. La productivité manufacturière allemande est en déclin, la France perd ses revenus coloniaux et il y a la crise énergétique, la montée de l’extrême droite et d’autres divisions internes. De plus, on n’a pas fait assez pour changer la mentalité de la nation vers une politique de type européen, de sorte que la droite enragée et ses barons des médias se plaindront et critiqueront jusqu’à ce que nous nous retrouvions avec les conservateurs lors d’une prochaine élection. Une impétuosité ignorante nous a mis dans ce pétrin, sortons-en en utilisant une justification factuelle réfléchie et non une surenchère électorale.

FrèreChe

« Le diable sera dans les détails »

Comme toujours, le diable se cache dans les détails. Que devons-nous investir, qu’obtenons-nous en retour, à quoi devons-nous renoncer et combien cela coûtera-t-il ? Il est certes logique d’établir des liens plus étroits avec l’Europe, mais pas au prix d’un abandon de notre autonomie au profit de Bruxelles. Surtout pas au détriment de l’ouverture de nos pensionnaires à tout le monde.

Carolane

« Il est important de mieux informer la population »

J’ai voté pour le maintien, mais il est important de mieux informer la population sur ce qu’est l’UE, comment elle fonctionne et comment les décisions sont prises. La plupart des populistes britanniques ont traité l’UE comme un épouvantail. Il est plus important de comprendre ce que nous et eux défendons plutôt que de simplement reconnaître notre défaite dans le projet conservateur du Brexit.

Brun

« Une escroquerie colossale »

Le concept de l’UE est dépassé et traditionnellement la gauche l’a rejeté comme un racket protectionniste. L’avenir de l’UE n’est en aucun cas certain, dans la mesure où l’approche universelle convient à peu de pays. Nous sommes mieux sortis de cette escroquerie colossale.

Samuel Smith

« L’UE est bien trop grande et trop lourde à gérer »

Il souffre en son sein d’un déficit démocratique majeur, qui ne fera que croître à mesure qu’il s’élargit. La démocratie populaire ne doit pas être sacrifiée sur l’autel du commerce dirigé par une bande de protectionnistes. Nous sommes des peuples extrêmement différents et, franchement, la plupart des pays ne prônent qu’une véritable démocratie libérale et de véritables valeurs démocratiques. Elle s’effondre rapidement lorsqu’ils sont soumis à des tensions – et ces tensions s’accentueront à mesure que les pays auront le sentiment que leurs intérêts nationaux ne sont pas représentés, compte tenu de la dilution de leur souveraineté. Les pays de l’UE devraient être regroupés sous la forme d’un diagramme de Venn permettant aux pays appartenant à un groupe d’avoir des liens commerciaux plus étroits avec les groupes dans les domaines où ils se chevauchent. Dans l’espoir plutôt que dans l’attente, chaque pays ferait partie du groupe où la liberté d’expression et l’État de droit sont primordiaux. Sur ce point, je crains même pour le Royaume-Uni.

Légion

« La réforme et le changement seraient la meilleure indication »

J’ai voté pour rester. Mais après notre départ, nous avons entendu l’UE promettre toutes sortes de réformes pour apaiser les inquiétudes des autres pays concernant la centralisation du pouvoir au sein de la commission. Même si j’aurais dit qu’il aurait été plus facile de réformer l’UE de l’intérieur de l’organisation, maintenant que nous sommes à l’extérieur, je ne préconiserais pas une réadhésion ou le développement de liens plus étroits jusqu’à ce que l’UE tienne ses promesses et envisage sérieusement sa transition vers une Un gouvernement bruxellois centré.

Niel

La conversation n’est pas terminée : il est encore temps de s’exprimer. Si vous souhaitez partager votre avis alors ajoutez-le dans les commentaires de cette histoire.

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire, de soumettre votre question et d’enregistrer vos coordonnées – vous pourrez ensuite participer à la discussion. Vous pouvez également vous inscrire en cliquant sur « Se connecter » dans le coin supérieur droit de l’écran.